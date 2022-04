JLo enciende las redes al presumir abdomen de acero | FOTOS

La guapa Jennifer López demostró que sigue siendo la reina de las redes sociales, pues con su última publicación de Instagram logró que toda la atención se centrara en ella y que sus fans quedaran impactados una vez más por su belleza natural y figura perfecta, pues ahora presumió un abdomen digno de envidiar.

Esta mañana la actriz encendió las redes al dejar al descubierto su abdomen de acero con una de las tendencias preferidas de este 2022: las bragas a la vista, pues ya sea dejarlas por arriba del tiro de faldas o pantalones, la idea ha conquistado el mundo de las famosas y entre la lista que encabezaba Gigi Hadid, ahora se sumo JLo, de 52 años.

Además, la protagonista de "Marry Me" lució más guapa que nunca con una melena XXL, como usualmente la lleva, en un liso perfecto y mechas rubias que agrega brillo al rostro, y que además resultan ideales para ser el rostro del momento y recordar que su carrera sigue cosechando éxitos.

JLo es la mujer más guapa y exitosa del momento. (Foto: Archivo)

Con mini top y abdomen a la vista, así poso JLo

A través de Instagram, la también cantante presumió el look perfecto para esta temporada con unos baggy jeans, un boxer rosa con detalles que dejó al descubierto, una chamarra de cuero rosada y un top blanco con el que pudo presumir sus abdominales perfectos y marcados por el ejercicio.

"I got it for (and from) my mama", escribió en la publicación que ya suma más de 170 mil me gustas y con la que encendió las redes. Por su parte, los fans de JLo no dejaron pasar la oportunidad para dejar comentarios como "la más guapa", "divina" y "reina", así como cientos de emojis de corazones.

La famosa tiene el look perfecto para esta primavera. (Foto: Instagram @jlo)

Más tarde compartió una segunda foto en la que aparece sentada sobre un sillón y con la pose más sensual con la mirada perdida en el horizonte; esta imagen rápidamente ganó popularidad porque la belleza que derrocha arrabató varios suspiros de sus seguidores.

Además, el dejarse ver al natural, JLo perdió momentáneamente el abdomen de acero que la caracteriza para mostrar un cuerpo más natural con el que demostró que su figura de impacto no siempre luce de la misma forma, por lo que la publicación ya cuenta con más de 300 mil me gustas.

JLo se mostró al natural y sin retoques. (Foto: Instagram @jlo)

