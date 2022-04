Ángela Aguilar rompe el silencio y revela quién filtró las fotos con Gussy Lau |VIDEO

Recientemente Ángela Aguilar rompió el silencio sobre las fotografías que fueron filtradas en la red, en donde aparece con Gussy Lau, con quien presuntamente mantiene una relación amorosa.

El músico y compositor de 33 años de edad reveló recientemente que mantiene una relación con Ángela Aguilar, quien ha logrado consolidarse como una de las figuras femeninas más queridas y exitosas durante los últimos años; sin embargo, la joven de 18 años decidió publicar un audiovisual en su perfil de Instagram en donde habla sobre dichas fotografías filtradas.

"Me duele el alma...han estado circulando unas fotos con las que yo no estaba de acuerdo con que salieran", declaró la cantante de "En realidad".

"Me duele haber confiado en una persona en quien no debí confiar, me duele haber sido defraudada por una persona que yo nunca en mi vida pensé", señaló.

En breve más información...

SIGUE LEYENDO: