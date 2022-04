'Me siento violentada': Ángela Aguilar reacciona furiosa a filtración de fotos con Gussy Lau | VIDEO

Durante esta semana salieron a la luz algunas fotos de Ángela Aguilar y Gussy Lau en las que se observa que se están besando, alimentando los rumores de un posible romance entre los artistas. Las imágenes que muestran a Ángela muy sonriente junto a su novio, se volvieron virales en redes sociales.

Gussy Lau emitió un video en vivo a través de su cuenta de Instagram en el que confirmó su relación con Ángela Aguilar y hasta reveló que lleva varios meses saliendo con la cantante y que los papás están de acuerdo.

El compositor explicó que él compartió las fotos en modo 'amigos cercanos' en Instagram y que un amigo suyo le tomó un pantallazo sin querer. Aunque no quedó claro cómo terminaron las imágenes publicadas en internet.

La noticia del romance causó polémica debido a la diferencia de edad entre la pareja, pues Ángela Aguilar acaba de cumplir los 18 años, mientras que Gussy tiene 33. Se sabe que se conocieron trabajando juntos, pues Lau ha escrito canciones tanto para la Dinastía Aguilar como para otros intérpretes de regional mexicano.

Sin embargo, el día de hoy Ángela Aguilar emitió un video a través de su Instagram en el que reacciona a la filtración de su romance con Gussy Lau y se dice profundamente molesta por esto:

"Me siento triste, defraudada, No puedo creer que estoy haciendo este video. Han estado circulando unas fotos con las que yo no estaba de acuerdo. Me siento violentada. Me siento violada de la posibilidad de tener mi propia privacidad y de decidir sobre mi cuerpo"

Visiblemente consternada, Ángela Aguilar continúa su comunicado afirmando que ella nunca estuvo de acuerdo en que las fotos de su romance con Gussy Lau salieran a la luz y que no debió de haber confiado en esa persona (refiriéndose a su pareja).

"Me duele haber confiado en una persona que no debí confiar. me duele haber sido defraudada en una persona que yo no pensé. ¿Qué cara le puedo dar a mi familia? Me duele tanto y por primera vez me identifico con las mujeres que sufren este tipo de abuso"

Ángela Aguilar dejó en claro que las imágenes se publicaron sin su consentimiento y aceptó que siente culpa y vergüenza con su familia por la situación. Además de que siente una traición y se siente muy vulnerable.

"Voy a regresar al origen, a estar con mi familia para acurrucarme con ellos. No sé qué hacer, no he tomado ninguna decisión. me tomaré un tiempo para ver cómo voy a proceder. Mi abuela, mi apellido y mi linaje no se merece esto".

Pepe Aguilar, el padre de Ángela aún no ha emitido declaraciones al respecto de lo que parece ser el primer escándalo en la carrera de su hija. Sin embargo, la cantante de 18 años se refugiará en su familia y amigos más cercanos durante este duro momento en el que se vio expuesta su vida privada.