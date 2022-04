Elizabeth Gutiérrez, expareja de William Levy, encandiló a todos con su silueta perfecta

Elizabeth Gutiérrez es una actriz, modelo y empresaria estadounidense de ascendencia mexicana. La mujer de 43 años, conocida por su participación en varias telenovelas mexicanas, estuvo casada hasta hace un tiempo con el actor William Levy, del cual se separó. Gutiérrez, encendió las redes sociales con su hermosura.

La actriz inició su carrera en el año 2003 formando parte del reality show ‘Protagonistas de novela’. Elizabeth incursionó en el mundo de las telenovelas en el año 2005 cuando le tocó participar de la serie ‘Olvidarte jamás’. En tanto, su primer rol protagónico lo tuvo en el año 2008 en la telenovela ‘Amor comprado’ pero donde se hizo más conocida fue en ‘El rostro de Analía’. La bella modelo, se casó en 2003 con el actor cubano, William Levy.

Elizabeth Gutiérrez. Fuente Instagram @elizabetgutierrez_

Con el protagonista de la serie de Netflix ‘Café con aroma de mujer’ tuvo dos hijos. Sin embargo, la relación entre Levy y Gutiérrez llegó a su fin luego de 19 años, tras enfrentar una crisis matrimonial derivada del amorío que tuvo el actor de 41 años con Alicia Sanz. Debido a la ruptura, fue la propia Elizabeth quien salió a emitir por las redes sociales un mensaje pidiendo respeto por la familia, debido a que no estaban pasando por un buen momento.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez. Fuente Instagram @elizabethgutierrez_

El pasado 1 de abril, Elizabeth Gutiérrez celebró sus 43 años y lo hizo rodeada de sus hijos, sus familiares y sus amigos. No fue una celebración más, ya que hizo el estreno oficial de su soltería. Fue su hijo, Christopher Levy quien le dedicó unas palabras a su madre. No se sabe con exactitud si William Levy fue parte de los festejos o quizás decidió mantenerse lejos de su ahora ex esposa.

Elizabeth Gutiérrez y sus hijos. Fuente Instagram @elizabethgutierrez_

Con sus más de 3 millones de seguidores en Instagram, Elizabeth Gutiérrez encandiló y enloqueció a todos con su figura. La bella actriz, soltera, se encarga de demostrarle a los fans que es una de las mujeres más lindas de todas. Todavía, se pueden ver publicaciones con su ex esposo, William Levy.