De espaldas, Grettell Valdez se luce en bikini y se corona como reina de la playa

Grettell Valdez dejó sin aliento a sus millones de fans en redes sociales, esto luego de que compartiera en sus cuentas oficiales de Instagram y Facebook una fotografía en la que se le puede ver posando de espaldas y luciendo un atrevido bikini con el que se coronó como reina de los looks de playa.

La guapa actriz no sólo ha destacado con sus trabajos en televisión, ya que también ha hecho cine y teatro. Hoy a sus 45 años, es una de las favoritas en las redes, pues tan sólo en su cuenta de Instagram cuenta con 3.5 millones de fans, con quienes comparte detalles de su vida profesional y privada, y sobre todo deja ver su coquetos bikinis.

Grettell Valdez, hermosa en bikini

Fue este jueves cuando Grettell publicó en sus plataformas digitales una fotografía en la que se le puede ver dentro del mar y luciendo un traje de baño de dos piezas en tono rosa, color que hace contraste con los azules y verdes del océano y resalta la belleza de la actriz.

Grettell conquista con atrevida foto en bikini. Foto: IG @grettellv

"Las mujeres hemos vivido históricamente con la siguiente norma: "Que no se nos note" ni las arrugas, ni las canas, ni el apetito, ni la panza, ni las estrías, ni el apetito sexual, ni nada. Es como si tuviéramos que disolvernos para no incomodar. ¡Rompamos con ese patrón! A mi que se me note, la paz y la tranquilidad mental, pero sobre todo ¡LA FELICIDAD!", escribió la guapa queretana para acompañar la foto.

La instantánea que Valdez dejó ver en sus redes, y que ha recibido cientos de comentarios y más de 30 mil "me gusta", coronó a la actriz como reina de los looks de playa, pues una vez más demuestra que cuando se trata de bikinis sabe lucir los mejores diseños.

Se corona como reina con sus looks de playa

Originaria de Querétaro, Grettell comenzó su carrera como modelo en campañas de publicidad. Sus primeras telenovelas fueron "Sin ti" (1997), "Infierno en el paraíso" (1999), "Ángela" (1999) y consolido su carrera con "Clase 406" (2002), en la que interpretó a Daniela Jiménez Robles.

Hoy, con más de 20 años de carrera, la bella actriz demuestra que tiene un gran estilo para vestir, y deja ver también que posee una curvilínea y esbelta figura con la que deslumbra a sus millones de fans y enamora a quienes la siguen en televisión.

Se corona como reina de los looks de playa. Foto: IG @grettellv

