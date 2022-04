Siempre en Domingo: Pepe Aguilar fue exhibido por su propio padre ante Raúl Velasco

A mediados de la década de 1990, Raúl Velasco realizó un programa especial de “Siempre en Domingo” en homenaje a la exitosa trayectoria de Antonio Aguilar, sin embargo, no todo salió como se esperaba pues por culpa del polémico conductor Pepe Aguilar terminó siendo exhibido por su propio padre, por lo que a continuación te contamos cómo es que se dio este desafortunado episodio.

Como parte de las sorpresas que Raúl Velasco le preparó al “Charro de México”, Pepe Aguilar estuvo presente para participar en el homenaje a su padre, sin embargo, apenas pisó el escenario de “Siempre en Domingo” deseó haber no asistido pues, fiel a su estilo, el emblemático presentador dio pie a la polémica.

“Querido Pepe, le hemos hecho pasar muy buenos ratos a tu papá, pero en la vida no todo es bueno, le quiero hacer pasar un mal rato, así que corran videotape para que vean ustedes lo que hizo Pepe en 1988”, fueron las palabras de Raúl Velasco y antes de que iniciara el clip se escuchó decir a Antonio Aguilar, “¡Ay, Dios!”.

En dicho video, Pepe Aguilar aparecía con su banda de Rock llamada Equs, tenía una imagen muy ad hoc a la época y al género con el que tocaba y aunque no lo hacía mal esta faceta no era aprobada por su padre, quien no dudó en expresarlo y terminó exhibiendo a su hijo por su fracaso en este género musical.

“Es una cosa increíble, ustedes se imaginan, yo de charro y ellos de charros, Tony y Pepe y de repente se lleva a vivir a la casa a cinco muchachos y estuvieron ensayando durante tres años seguidos cerca de mi oficina, yo oía los tamborazos y le dije qué traes tú y un día me dice ‘papá, no voy a ser charro, voy a ser rocanrolero’, me dio una puñalada en el corazón y dije ‘está bien’ y me dice ‘tengo un dinero ahorrado’ y se fue, estuvo como cinco semanas y quebró”, señaló Antonio Aguilar y su hijo Pepe le pidió que hasta ahí quedara la anécdota, pero él intérprete de “El Chivo” se negó y continuó su relato.

“Se gastó todo su dinero y comenzaron a llegar los cheques que le tenía que pagar papá, sus cosas y total que un día llega y me dice ‘papá, dejé ya el Rock and Roll porque no pegué en eso’ y yo le eché un rollo donde le dije ‘tú sabías que estabas equivocado y no sé qué’”, señaló Antonio Aguilar.

Para finalizar, Antonio Aguilar mencionó que Pepe Aguilar le agradeció por haberle permitido experimentar en el Rock and Roll pues esto le permitió convertirse en un gran músico, además, cuando tomó la palabra el padre de Ángela Aguilar dijo que no se arrepentía de su etapa como rockero pues aprendió mucho y vivió grandes momentos.

Tras este polémico episodio, Raúl Velasco fue severamente criticado por haber propiciado toda esta situación que dejó en evidencia a Pepe Aguilar, sin embargo, dicha controversia no pasó a mayores y el homenaje a Antonio Aguilar terminó sin otros contratiempos.

