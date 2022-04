Raúl Velasco: Así fue el día que ridiculizó a Cristian Castro en “Siempre en Domingo”

Cristian Castro inició su carrera musical de manera formal en el año de 1992 y como cualquier otro artista de la época tuvo que presentarse en “Siempre en Domingo” donde rápidamente se convirtió en uno de los artistas favoritos de Raúl Velasco, quien le brindó todo su apoyo por la excelente relación que tenía con sus padres, especialmente con Verónica Castro, no obstante, toda esta situación no evitó que el polémico conductor hiciera de las suyas y terminara exhibiendo al intérprete de “No podrás”, por lo que en esta ocasión recordaremos este bochornoso episodio.

Este desafortunado episodio ocurrió a finales de 1992 en un programa especial de “Siempre en Domingo” transmitido desde Chile, Cristian Castro fue uno de los varios artistas que cantó para el público sudamericano de Raúl Velasco y se encontraba presentando los temas de su primer disco titulado “Agua nueva”, no obstante, además, de su participación musical también fue invitado por el polémico conductor a una dinámica que consistía en una sesión de hipnosis, en la cual, también estuvo presente su madre, la bella actriz y conductora, Verónica Castro.

La dinámica fue dirigida por Tony Kamo, quien era conocido como “El Maestro de la sugestión” y en esa ocasión Raúl Velasco eligió a Cristian Castro como el conejillo de indias, una vez que el famoso hipnotista se apoderó de la mente del hijo de Manuel “El Loco” Valdés lo hizo dormir y le pidió que al despertar tenía que actuar como un bebé de dos años al que su mamá no le había dado un biberón.

Antes de hacerlo despertar, Raúl Velasco se encargó de entregarle un biberón a Verónica Castro para que llegado el momento pudiera calmar el llanto de su bebé. Cuando Cristian Castro despertó comenzó a llorar como bebé y se lanzó a los brazos de su madre para tomar su biberón, provocando las risas del conductor y de todo el público presente y en medio de todo este acto Tony Kamo decidió despertar al cantante, quien de inmediato se puso de pie sin saber cómo es que había llegado hasta esa situación, mientras que Raúl Velasco aplaudía y reía a carcajadas.

Al finalizar el acto, Cristian Castro se mostró sumamente apenado y no volvió a tomar la palabra, mientras que Verónica Castro sí se mostró un tanto molesta con Tony Kamo y Raúl Velasco por haber exhibido a su hijo de esa forma, no obstante, el polémico conductor trató de aliviar la situación comentando que se notaba que al “gallito feliz” le gustaban “las lolas” desde los dos años, no obstante, en ese momento acabó el espectáculo y pasaron a otra sección.

De acuerdo con diferentes testimonios, el enojo de Verónica Castro sí fue real con el conductor pues no le pareció que ridiculizaran a su hijo en “Siempre en Domingo”, por su parte, Cristian Castro olvidó rápidamente este bochornoso episodio y en los siguientes años siguió presentándose en el emblemático programa conducido por Raúl Velasco, quien fue parte importante para que despegara su carrera artística.

SIGUE LEYENDO:

Raúl Velasco incomodó a Susana Dosamantes con este comentario sobre sus piernas

Raúl Velasco: Todo lo que PERDIÓ el emblemático conducto de "Siempre en Domingo" por la TV