Raúl Velasco incomodó a Susana Dosamantes con este comentario sobre sus piernas

Raúl Velasco fue el encargado de debutar como solista a Paulina Rubio en “Siempre en Domingo” y en esa ocasión “La chica dorada” estuvo acompañada por su madre, Susana Dosamantes, quien pese a estar entre el público fue incomodada por el polémico conductor quien lanzó un comentario sobre sus piernas que muchos interpretaron como un auténtico caso de acoso, por lo que en esta ocasión recordaremos cómo fue este bochornoso capítulo.

Todo esto que a continuación les contaremos ocurrió en septiembre de 1992, cuando Paulina Rubio se encontraba promocionando su primer álbum como solista y como la mayoría de artistas de la época, si quería tener éxito tenía que presentarse en el escenario de “Siempre en Domingo” y enfrentar a Raúl Velasco, quien ya era conocido por ser uno de los máximos villanos de la televisión debido a las múltiples polémicas que ya había protagonizado con sus invitados a su icónico programa.

En esa ocasión Raúl Velasco se mostró sumamente emocionado por poder presentar como solista a “La Chica Dorada” a quien vio crecer desde que formaba parte de “Timbiriche” y luego de presentar una breve semblanza de la cantante señaló que en el foro se encontraban presentes Susana Dosamantes Rul, la abuelita de Paulina Rubio y la progenitora de esta, Susana Dosamantes.

Luego de felicitarlas y elogiarlas por su belleza, el conductor dio paso al número musical de “La Chica Dorada”, quien se lució como nunca y una vez finalizada su intervención comenzó la entrevista donde se originó toda la polémica pues le hizo algunas observaciones a Paulina Rubio referentes a su físico, no obstante, muchos consideran que se pasó de la raya y que fue un auténtico caso de acoso en el que también terminó hablando de Susana Dosamantes.

“Te estaba observando en pantalla y te quiero decir que me gusta ese lunar coqueto que te subrayaron ya ahora, las cejas ya más oscuras que le dan a tu cara un toque más interesante y con el perdón de tu mamá (Susana Dosamantes), que también tiene unas piernas sensacionales, yo creo que las heredaste porque tienes unas bonitas piernas, entonces es uno de los muchos atractivos que tiene y toda en dorado te ves con mucha luz en la televisión, no te he encontrado nada negativo, te veo con ojos de cariño”, fue el comentario del presentador de "Siempre en Domingo".

Durante las palabras del conductor, las cámaras del programa enfocaron a Susana Dosamantes, quien parecía lucir incómoda con los comentarios del presentador pues como se mencionó antes, muchos consideran que cruzó la línea y que llegó a rayar en el acoso pues además de hablar del físico de “La Chica Dorada”, también tuvo que hacer mención de las piernas de la reconocida actriz de telenovelas.

Tras este bochornoso episodio, el programa que marcó el debut de Paulina Rubio como solista terminó sin otro contratiempo y ninguno de los involucrados volvieron a hablar del tema y esta polémica únicamente quedó como una más en la amplia lista de escándalos de Raúl Velasco.

