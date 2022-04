Al Pacino rechazó este papel en los 70's y hasta la fecha no se lo perdona

El pasado 25 de abril, Al Pacino cumplió 82 años de edad, quien nunca ha dejado de trabajar en la industria que tanto ama. A pesar de contar con un magnifico historial de películas, el actor confesó que hubo un papel que rechazó en la década de 1970 y hasta la fecha no se lo ha perdonado.

A pesar de que protagonizó la trilogía de El Padrino y la emblemática Caracortada (Scarface), el actor estuvo a punto de obtener uno de los papeles principales en Star Wars. El ganador del Premio Oscar confesó que se acercaron a él para proponerle el rol de Han Solo, sin embargo, les dijo que no.

El motivo por el cual rechazó convertirse en Han Solo fue porque al revisar el guión no entendió la historia y hasta de alguna forma menospreció las líneas que se encontró en ese momento.

Luego de que Pacino rechazó el papel, Harrison Ford obtuvo el rol. Foto: Archivo

"¿Acaso van a hacer una película de esto? y no lo acepté. Harrison Ford me debe su carrera a mí... es broma. Si rechacé Star Wars fue porque no entendí el guión, así de sencillo", dijo Pacino.