Como nunca, Natalia Téllez enseña su coqueta lencería envuelta en sensual abrigo de peluche

Natalia Téllez, una de las conductoras más guapas de la televisión, ha llamado la atención por su habilidades frente a la cámara, personalidad y recientemente por haberse convertido en madre de una dulce bebé que se convirtió de inmediato en la niña de sus ojos.

A pesar de ello, la actriz del millón de pecas no ha parado de trabajar y claro, de disfrutar a su familia, a quienes presume con constancia a través de sus redes sociales. De igual manera, no es ajena a las situaciones que atraviesa el país, pues recientemente alzó la voz por el caso de la joven Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, a quien le dedicó unas palabras que acompañó con el dibujo de la última fotografía que le tomaron.

"Duele todo, duele diario, no nos podemos acostumbrar, esto no se puede normalizar, nos tiene que escandalizar y asustar porque sus pasos son los nuestros y los de las que amamos!!!! Cual es el mensaje en este país? Que no importa? Que no pasa nada? Cuantas SOMOS??????", escribió Natalia.

Natalia Téllez da cátedra de moda

Al ser una mujer joven y hermosa, es natural que la egresada del Centro de Educación Artística (CEA) de la televisora de San Ángel publique fotografías de ella misma con atuendos frescos con los que luce espectacular. Es así como se lanza a las calles de la Ciudad de México para presumirlos y disfrutar de sus espacios por las tardes de relajación.

Ahora, que se encuentra desarrollando su último proyecto compartió un par de instantáneas donde aparece de una forma más seria, como abandonando a esa niña coqueta e inocente por una más fría y calculadora. Todo parece indicar que su personaje se llamará "Ángela".

La locutora aparece con su sexy lencería y un pantalón de color negro; sin embargo, un abrigo con detalles de peluche la arropa dejando al descubierto parte de sus encantos. Ella no tiene ningún tipo de expresión y sólo centra su mirada en la pantalla de su celular.

SIGUE LEYENDO:

IMÁGENES FUERTES: Presunto helicóptero de la Marina se desploma en Mazatlán | VIDEO

Nailea Norvind: Su mamá se dedicaba a un oficio por el que casi la expulsan de México

"¿Qué estás dispuesta a hacer?": Monick Huitrón revela que Paco Stanley la acosó cuando tenía 15 años | VIDEO