"¿Qué estás dispuesta a hacer?": Monick Huitrón revela que Paco Stanley la acosó cuando tenía 15 años | VIDEO

Monik Huitrón, reconocida periodista de espectáculos y deportes, le concedió a una interesante entrevista a Jorge Carbajal, dentro de su canal de YouTube, donde habló de sus comienzos dentro del mundo de la comunicación; sin embargo, también narró un episodio obscuro en su vida profesional.

Es menester recordar que Huitrón no tuvo nunca un solo conocido en los medios de comunicación, pero sí la pasión, por lo que tuvo que echarle todas las ganas del mundo para poder labrarse un camino, ahora tiene más de 25 años de carrera dentro de la radio, televisión y prensa escrita.

Sin embargo, su primer acercamiento a este mundo no fue sencillo, por lo que muy pocas veces se ha aventurado a platicarlo. Fue así como, dando un trago de saliva, la defensora de los Derechos Humanos y de los Animales, además de ser la creadora del Internacional Salón de la Fama del Deporte en el 2017, narró lo que pasó.

Monik Huitrón revela que fue acosada por Paco Stanley

Ella tenía 15 años cuando quedó encantada por la personalidad de Paco Stanley, pues se sabía que era un hombre generoso con los nuevos talentos. Fue así como se armó de valor y acudió a uno de sus programas de televisión; tras sortear varios obstáculos y esperar varias horas logró colarse a la oficina del conductor.

Tras darle agua (después de ofrecerle licor), le preguntó por su vida y familia hasta que tocaron el tema de sus aspiraciones de formar parte del mundo del periodismo. Sin embargo, él le preguntó por lo que estaría dispuesta a hacer, porque "en la vida, cuando uno le hace un favor a alguien, esa persona debe retribuírselo", le dijo.

"El tipo se para y se viene a mi lado y me dice: 'oye, ¿has tenido novio alguna vez?.. ¿Qué más has hecho con él, qué tipo de novio es?' Como vio que yo..., empezó a ser más específico con sus preguntas. Me dice: '¿Has tenido sexo con él?' Y de pronto se me acercó y me preguntó por el tipo de besos que me ha dado", narró la comunicadora.

Tras escapar del presentador, quien intentó besarla por la fuerza, se fue al baño donde encontró una charola llena de polvo blanco, sustancia por la que le preguntó de manera inocente: "¿Eso es talco?", a lo que el asintió. No obstante, se le acercó e intentó volverla a besar por la fuerza hasta que la salvó por accidente Mario Bezares, quien buscó a Paco Stanley para firmar unos papeles.

Paco Stanley le pidió ser su novio para ayudarla

Tras intentar calmarla, Paco Stanley le aseguró que podría ayudarla con la condición de que formara parte de su grupo de novias, como las que aparecían en su programa.

"El primer requisito, para que yo apoye a alguien es que no debes tener novio, debes salirte de tu casa. Yo a mis novias les pongo su departamento, las visito y somos novios", le dijo el presentador a aquella jovencita de 15 años.

Acto seguido, se despojó de los pantalones y cuando avanzó, ella tuvo la reacción de arrojarle el vaso con agua para después salir corriendo. Él la amenazó con que un día lo volvería a buscar.

