Ana Bárbara le entra al Anitta Challenge, pero la tunden en redes | VIDEO

Su sueño era ser una gran cantante y tal parece que lo está logrando. Es así como Anitta se dispuso a conquistar al mundo con sus sonidos y ahora ya hasta los puso a perrear a través de un baile que se ha vuelto una completa locura.

Se trata de viral reto Anitta Challenge de la brasileña el cual ha puesto a bailar a todas las jovencitas, así como a varias artistas de México y varios países. Una de ellas fue Ana Bárbara, quien sin abandonar su estilo regional no dudó ni por un instante en ejecutarlo con toda la sensualidad que la caracteriza.

Fue a través de su cuenta de TikTok que la intérprete de "Bandido" compartió un video del momento en que se aventura a mover las caderas para completar el famoso reto. Como era de esperarse, muchos de sus seguidores la apoyaron, aunque no faltaron aquellos que la tacharon de oportunista para llamar la atención.

Las imágenes de la intrépida cantante fueron compartidas por la cuenta de Instagram de El Gordo y la Flaca en el que pidieron la opinión del público para saber si les había gustado los movimientos de Altagracia Ugalde Mota, nombre real de la cantante.

¿Cual fue la reacción de los internautas?

Por desgracia, los movimientos de Ana Bárbara no fueron los suficiente como para cautivar a los internautas, pues muchos la tacharon de "ridícula" y que no tenía gracia para ejecutar el famoso twerking que tanto se ve en los bailes de reguetón:

"Ya esta grande para estar anunciándose así", "Ya ni encuentran como llamar la atención", "No mi linda, tú no bb no puedes unirte al reto de baile. No necesitas ser vulgar", fueron algunos de los comentarios que en su mayoría fueron hechos por mujeres.

