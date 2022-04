Paco Stanley: Así fue el día que terminó rapado en pleno programa en vivo | VIDEO

Paco Stanley fue uno de los conductores más exitosos de la televisión mexicana durante las décadas de 1980 y 1990, se caracterizó por su peculiar e irreverente sentido del humor pues sin importar quién era su invitado siempre hacía comentarios y bromas sumamente pesadas con los que los exhibía, pero hubo una ocasión en la que le tocó estar del otro lado debido a que terminó rapado y convertido en el hazmerreír de su propio programa, el cual era transmitido completamente en vivo.

Este curioso episodio ocurrió en febrero 1996 y en el país se vivía la fiebre del Clásico Nacional del futbol mexicano, Paco Stanley era un americanista de hueso colorado y uno de sus músicos, cuyo nombre se desconoce, era un aficionado del Guadalajara, por lo que ambos se enfrascaron en un intenso debate que terminó en una apuesta de cabellera vs cabellera.

Paco Stanley era un gran aficionado americanista. Foto: Especial

El entonces titular de “Pácatelas” estaba tan seguro del triunfo amarillo que en los días previos al juego aseguró que no habría forma de que perdiera la cabellera y se la pasó haciendo bromas en contra del músico que participaba en su programa, no obstante, al llegar el día del partido, el equipo amarillo terminó cayendo por marcador de 2-3 ante las Chivas en pleno Estadio Azteca.

Cabe mencionar que en aquel partido se vivió una remontada épica pues los rojiblancos derrotaron a las Águilas después de ir cayendo por 2-0, además la producción de “Pácatelas” mandó una reportera a cubrir el partido y se pudo ver que la apuesta entre Paco y su músico había sido el aderezo perfecto para el partido pues en ese momento era una de las más grandes estrellas de la televisión por lo que prácticamente todo mundo se enteró del reto.

Luego de la dolorosa derrota del equipo amarillo, Paco Stanley se convirtió en blanco de burlas y durante un programa entero se la pasó pidiendo indulgencia para que no perdiera su preciada cabellera, pero no tuvo éxito y al día siguiente se tuvo que rapar ante la mirada de su saxofonista que para hacer más humillante el momento, tocó durante el programa portando la playera de las Chivas.

Cuando llegó la hora, Paco Stanley aseguró que cumpliría su apuesta “como todo un hombre”, no obstante, se la pasó gritando para que no le cortaran su cabello, "¡No, por piedad, no!", “Ya paren, hasta la gente está triste”, “Tú no te rías, ya no puedes venir a trabajar aquí, ya no es tu trabajo, aquí ya nadie te quiere”, fueron las palabras que le dijo el querido presentador a su saxofonista.

Al terminar completamente rapado, Paco Stanley se llevó sus manos al rostro, pero luego de algunos minutos se mostró orgulloso de haber cumplido con su palabra y se reafirmó como un aficionado americanista, "¡Quiero decir que le seguimos yendo al América, a pesar de todo le vamos al América y ya!”, finalizó el conductor, quien en las semanas siguientes utilizó pelucas a modo de broma y hasta boinas.

