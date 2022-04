Raúl Velasco fue traicionado por este famoso comediante que brilló junto a Paco Stanley

Raúl Velasco fue el responsable de lanzar al estrellato a Benito Castro en su faceta como comediante gracias a su emblemático personaje de “El Kin Kin”, sin embargo, el también actor y cantante traicionó al polémico conductor dando pie a una de las polémicas más grandes en las que estuvo envuelto el conductor de “Siempre en Domingo”, por lo que en esta ocasión te contamos todo lo que sabemos al respecto.

La relación de Raúl Velasco y Benito Castro comenzó a mediados de la década de 1970, cuando el emblemático conductor estaba en busca de un comediante que fuera exclusivo de “Siempre en Domingo” y fue gracias a recomendaciones de otros productores y colegas que descubrió al hijo de Arturo Castro, quien sin pensarlo aceptó sumarse al emblemático programa.

Durante su etapa en “Siempre en Domingo”, Benito Castro probó suerte con diferentes personajes, pero el que tuvo más éxito fue “El Kin Kin”, un simpático acapulqueño con el que realizaba diferentes sketches sumamente divertidos y con el que poco a poco fue ganando relevancia hasta convertirse en uno de los elementos más esperados por los seguidores del emblemático programa.

Traición y arrepentimiento

Luego de algunos años trabajando codo a codo con Raúl Velasco, Benito Castro recibió una oferta para sumarse al elenco de “La Carabina de Ambrosio” con su personaje del “Kin Kin”, el cual había sido concebido únicamente para “Siempre en Domingo” por lo que la noticia no le gustó al emblemático conductor, pero esto no le importó en su momento a Castro y se sumó al programa cómico donde conoció a Paco Stanley con quien brillaría en otros programas años más adelante.

Cabe mencionar que, Benito Castro ha señalado en diferentes ocasiones que salir de “Siempre en Domingo” fue una de las decisiones más complicadas de su vida pues considera que fue malagradecido con Raúl Velasco, quien fue el primero en darle una oportunidad como comediante, no obstante, confesó que luego de varios años de distanciamiento pudo acercarse al conductor para pedirle perdón y expresarle su arrepentimiento.

“Es de las cosas que más me arrepiento en la vida, haber sido tan ingrato con este hombre (Raúl Velasco). Afortunadamente la vida me dio la oportunidad de acercarme, de darle un abrazo, de pedirle perdón, y me dijo que no había problema, que mi nobleza alcanzaba para eso y más, yo le dije ‘no sabía que si me iba te iba a causar ese disgusto, si lo hubiera sabido, a pesar de mi deseo no lo hubiera hecho porque tú eres fundamental en mi vida, debutar bajo tu cobijo en “Siempre en Domingo” cambio mi vida'”, fueron las palabras de Benito Castro.

Es importante señalar que Raúl Velasco siempre se mantuvo al margen de esta polémica y nunca realizó declaraciones sobre esta traición de Benito Castro, no obstante, luego de muchos años ambos pudieron acercarse y continuaron como amigos hasta que el conductor falleció el 2006.

