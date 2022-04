Raúl Velasco pidió perdón a estos artistas por sus groserías en “Siempre en Domingo”

A lo largo de la historia de “Siempre en Domingo”, Raúl Velasco protagonizó un sinfín de polémicas gracias a las groserías, desplantes y humillaciones que hacía pasar a sus invitados, sin embargo, al final de su carrera él propio conductor confesó haber pagado un alto precio por su comportamiento erróneo pues en más de una ocasión se sintió avergonzado y arrepentido, por lo que en esta ocasión recordaremos a los artistas a los que les tuvo que pedir perdón por sus maltratos.

Joan Sebastian

Uno de los momentos más polémicos de toda la historia de “Siempre en Domingo” fue cuando Joan Sebastian le recriminó a Raúl Velasco el haberlo ignorado en sus inicios de su carrera, pues “El Rey del Jaripeo” recordó que cuando estaba en búsqueda de oportunidades, el polémico conductor simplemente se negó a cruzar palabras argumentando que no tenía tiempo y desde ese momento, el intérprete de “Juliantla” se juró que algún día el famoso conductor sí tendría tiempo para recibirlo.

Tras ser exhibido, Raúl Velasco le pidió perdón a Joan Sebastian y se justificó mencionando que sus múltiples ocupaciones no le permitían atender a todos los que se le acercaban y en dicha entrevista, el ex esposo de Maribel Guardia le dio un beso en la mejilla al conductor en señal de que no había rencores.

Eugenia León

En 1985, Eugenia León fue la flamante ganadora del Festival OTI, por lo que antes y después de su participación en la competencia tuvo que presentarse en diferentes ocasiones en “Siempre en Domingo”, pero la personalidad de la cantante no fue del completo agrado de Raúl Velasco pues en más de una ocasión hizo fuertes críticas para la intérprete de “El fandango aquí”.

De acuerdo con las propias palabras de Eugenia León, una vez que ganó el OTI, Raúl Velasco se le acercó para pedirle perdón pues la juzgó por su apariencia antes que por su talento y fue gracias a esto que en los años siguientes pudo tener algunas apariciones en la televisión mexicana pese a ser una artista independiente.

“El Zorro”

Fernando Villares, quien era mejor conocido como “El Zorro” fue el artista más humillado por Raúl Velasco pues sus fuertes críticas sepultaron de un solo tajo todas sus aspiraciones para triunfar en la industria del entretenimiento, no obstante, este lamentable episodio terminó pasándole factura al conductor de forma inmediata pues una semana después del escándalo con “El Zorro”, el polémico conductor tuvo que ofrecer disculpas públicas por su comportamiento reconociendo que se había excedido en sus críticas.

Cabe mencionar que existe una versión en la que se asegura que las disculpas del conductor fueron obligadas pues “El Zorro” era el recomendado de un alto directivo de Televisa, quien habría exigido a Raúl Velasco que se retractara de sus palabras o de lo contrario pediría su cabeza, pero esta versión nunca fue confirmada.

Coque Muñiz

El “Coque” Muñiz, cometió el error de cantar con playback en “Siempre en Domingo” y fue gracias a esto que se ganó un terrible regaño de Raúl Velasco en pleno programa en vivo, no obstante, el conductor aseguró que lo hizo para mantener la veracidad de su programa, no obstante, en su mismo discurso le pidió perdón al cantante, pero reiteró que tenía que hacerlo pues quería que el público apreciara su voz tal cuál es y sin ningún tipo de ayuda.

SIGUE LEYENDO:

Raúl Velasco trabajó con la vedette más bella del Cine Mexicano

"Son adolescentes prostitutas": Raúl Velasco y cómo ofendió a un grupo de mujeres