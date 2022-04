"Duele todo": Natalia Téllez lanza fuerte mensaje sobre Debanhi Escobar

El caso de Debanhi Escobar, quien fue hallada muerta en Monterrey, Nuevo León, ha causado conmoción a nivel nacional, y algunos famosos se han pronunciado al respecto, tal fue el caso de Natalia Téllez, quien en sus redes sociales mandó un contundente mensaje sobre los feminicidios en México.

La conductora de 'Netas Divinas' tomó su cuenta de Instagram para publicar una ilustración de la última foto de Debanhi, quien fue abandonada en la carretera Monterrey - Nuevo Laredo el pasado 8 de abril. En la descripción se pronunció por este caso y recordó que no es el único, por lo que indicó que no se puede normalizar la violencia contra las mujeres.

"Duele todo, duele diario, no nos podemos acostumbrar, esto no se puede normalizar, nos tiene que escandalizar y asustar porque sus pasos son los nuestros y los de las que amamos!!!! Cual es el mensaje en este país? Que no importa? Que no pasa nada? Cuantas SOMOS?????? #mexicofeminicida #juntastodas", se lee en la publicación que ha causado cientos de reacciones.

Natalia Téllez alza la voz en defensa de las mujeres

Téllez, de 36 años, es una de las artistas que ha pronunciado abiertamente por el feminismo, pues constantemente ocupa sus plataformas digitales, así como sus espacios en la televisión para mandar un mensaje por los derechos de las mujeres, la equidad de género, la deconstrucción y contra el machismo y las prácticas patriarcales.

La protagonista de 'Fondeados' ha discutido en su programa con diferentes personalidades del espectáculo, como por ejemplo cuando mostró un desacuerdo con Mariana Seoane o Maki Soler, dos actrices que defendieron su postura ante prácticas que Natalia consideró perpetúan el machismo en la sociedad.

Ahora Natalia Téllez decidió hablar del caso de Debanhi Escobar, joven de 18 años que fue reportada como desaparecida después de asistir a una fiesta con sus amigas y ser abandonada por el chofer de un taxi. La búsqueda de la mujer se extendió por 13 días, hasta que el 21 de abril, fue hallado su cuerpo en una cisterna abandonada en el motel Nueva Castilla, lugar en donde fue vista por última vez.

El cuerpo de Debanhi fue hallado después de 13 días de búsqueda Foto: Especial

