Natalia Téllez "humilla" a Mariana Seoane en programa en vivo; la contradice y da clases de feminismo

Natalia Téllez, una de las conductoras de televisión más famosas en México, se convirtió en tema de conversación en redes sociales después de protagonizar una intensa plática con la cantante, Mariana Seoane, sobre feminismo y la de-construcción de los estereotipos.

En plena transmisión del programa Netas Divinas, la conductora y la cantante intercambiaron opiniones que le dieron la vuelta al mundo de las plataformas digitales, pues ambas expresaron sus ideas hasta el punto en el que Paola Rojas tuvo que intervenir.

Natalia Téllez da cátedra de feminismo

En la más reciente transmisión de Netas Divinas, transmitido el pasado miércoles 9 de marzo, las conductoras e invitadas estaban hablando sobre la lucha feminista y las actitudes machistas que muchas veces pasan desapercibidas.

En este sentido, Mariana Seoane, una de las cantantes y actrices más reconocidas en el país, confesó que a ella le gusta que le abran la puerta y le paguen la cuenta, asegurando que forma parte del cortejo.

Sin guardarse nada, la intérprete de "Me equivoqué" señaló que no se trata de que ella no pueda pagar sus gastos, pero se le hace una forma de que la intenten conquistar. Reiteró que respeta a las personas que lo ven diferente.

En ese momento, Natalia Téllez tomó la palabra y confesó que los ideales feministas buscan que la mujer luche por su independencia y que no dependa de ninguna otra persona. La conductora aseguró que se tienen que cuestionar los símbolos de romanticismo.

Tras la intensa discusión, Paola Rojas intervino al asegurar se tiene que desechar la idea del "que paga manda". Una vez más, Natalia Téllez sentenció que el dinero tiene esa connotación de poder. Aquí el polémico momento.

