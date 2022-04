Esmeralda Ugalde aparece en traje de baño y la llenan de elogios | FOTO

La actriz y cantante Esmeralda Ugalde luce espectacular y no duda ni un segundo en compartirlo en sus redes sociales, cosa que le agrada sobremanera a sus seguidores y fans por la belleza y porte de la hermana menor de la cantante y compositora Ana Bárbara.

Esmeralda luce un traje de baño en colores azul, rojo y amarillo, durante su descanso de fin de semana en algún destino paradisíaco de nuestro país y además se dio tiempo para filosofar un poco con algunos pensamientos positivos a través de la misma fotografía que compartió.

La imagen difundida en su cuenta hasta el momento ha generado emoción entre sus fans, sin embargo, al parecer a Esmeralda no le agrada que los fans vean sus resultados en las publicaciones y por ende no podemos saber cuantos corazones coleccionó, pero si podemos darnos cuenta de los comentarios sobre su publicación y los detalles que le han escrito algunas celebridades.

NO TE OLVIDES DE TI …



Que no se te vaya la vida creyendo querer a los demás, olvidándote de ti.



Que no se te vaya la vida porque pones tu vida de último,siempre ayudando a los demás y de ti...... Te olvidas.



Que no se te vaya la vida creyendo que tu felicidad depende de alguien más...Y que lo necesitas porque dices que si no lo tienes,simplemente no existes, Y no es así...



Que no se te vaya la vida queriendo un futuro mejor y vives un presente que no te gusta recordando un pasado que ya no existe.



Que no se te vaya la vida viviendo a medias,viviendo simplemente por vivir y no disfrutas de lo maravilloso que ella ofrece.



Que no se te vaya la vida pensando en cómo vivirla y cuando te des cuenta esta ya pasó.



Vive...