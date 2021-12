"Sacaron armas largas": El día que Esmeralda Ugalde fue perseguida por un "comando armado"

Esmeralda Ugalde, cantante y conductora, contó que hace cinco años fue víctima de la inseguridad que vive en el país, al ser perseguida por un comando armado tras regresar de uno de sus conciertos en Veracruz.

“A mí me tocó, pero hace muchos años, creo que eso no lo había dicho nunca, pero fue algo angustiante. Yo venía de un evento en Veracruz. Mi equipo decidió regresar a las 6 de la mañana y les dije que no porque estaba oscuro y peligroso”, relató para el programa De Primera Mano lo que sufrió hace cinco años.

Pero la petición de la conductora no fue tomada en cuenta, y refirió que los siguió una camioneta, “sacaron armas largas, nosotros en pánico, tírense debajo de la camioneta” y en ese momento le pidió al chofer que hiciera algo. La reacción de dicha persona fue salir hacía una gasolinera y la gente que los venía persiguiendo se siguió derecho.

“No pasó nada. Ahí nos quedamos un rato, llamamos a la policía para que nos escoltara para salir de Veracruz y fue algo muy traumante, porque te imaginas lo peor. Hemos estado al borde de mucho peligro. Sé que los artistas lo están constantemente”, indicó Esmeralda.

Aunque le preocupa cuando escucha una noticia similar, a pesar de ello considera que las cosas tomarán su cauce y los artistas tomarán sus precauciones al respecto, “ya dependerá del organizador, la autoridades y todo el equipo”.

Entre los hechos recientes de los que fue víctima algún artista, fue en noviembre, cuando balearon el camión de La Adictiva, tras su presentación en Metepec, Estado de México. Los hechos se registraron en la carretera Toluca-Atlacomulco.

La unidad recibió al menos cinco impactos, uno de ellos fue en las llantas y los integrantes de la agrupación solicitaron ayuda de las autoridades, quienes los escoltaron hasta los límites con el estado de Michoacán.

