¿Alfredo Adame en cine para adultos?; esta es la oferta que Sabrina Sabrok le hizo

Las peleas de Alfredo Adame han causado tanta sensación en redes sociales que ahora sus famosas "patadas de bicicleta" podrían llegar al cine para adultos, pues la actriz y productora Sabrina Sabrok le hizo una oferta para que se sume a su proyecto y pase de actor de telenovelas al protagonista de películas eróticas, ¿junto a la mejor compañía que podría desear?.

En entrevista para el programa "Venga La Alegría Fin de Semana", la guapa Sabrina Sabrok invitó a Alfredo Adame a que se sume a la lista de famosos que incursionan en el mundo del cine para adultos, "él con su novia, con su pareja, por qué no; si no tiene problema con mostrar sus cosas", dijo la argentina al extender la oferta a Magaly Chávez.

Aunque la actriz aseguró que no conoce a Magaly, quien fue pareja de Alfredo Adame, mantuvo abierta la invitación, pese a que ambos ya terminaron su noviazgo. "Están invitados, si quieren, venir a mi productora a grabar y a mostrarse", dijo. A pesar que el actor no ha dado declaraciones al respecto ni levantado sospecha de que esto pudiera ocurrir, la también modelo detalló cómo sería el primer filme de cine para adultos protagonizado por el actor de "Por amar sin ley", ¡y las peleas no van a faltar!

"Tiene que ser algo así bizarro, en el porno algo bizarro. Alguna escena que se nos ocurra acorde a él, algo raro; peleándose con alguien, no sé. Algo así por la calle, que empiece así la escena", precisó Sabrina.

Además, indicó que sabe de antemano que "mucha gente entraría a verlo", por lo que no dudaría ni un segundo a mantener abierta la jugosa oferta que incluye un importante pago dependiendo de lo que "se saque de los videos, la regalías".

Cabe recordar que la también actriz tiene su propia casa productora a la que ha invitado a varios famosos a sumarse, entre ellos Belinda, quien en febrero pasado terminó su relación y compromiso con Christian Nodal, y razón por la cual Sabrina Sabrok se dijo estar dispuesta a pagar cualquier cantidad que la ojiverde le pidiera, una oferta que sigue abierta.

Pues para el mismo programa Sabrina Sabrok también se reunió con la actriz Bella de la Vega, quien se dijo estar interesada en llegar al cine para adultos con posibles colaboraciones con famosas de la talla de Celia Lora y Belinda. "Belinda es más recatada, pero a lo que voy es que si ella quiere hacer algo así fuerte, pues yo estoy dispuesta", detalló.

Y aunque la actriz de "Bienvenidos a Edén" nunca ha hecho declaraciones al respecto, Bella de la Vega destacó que se podría tratar de un proyecto en el que trabajen "las tres".

SIGUE LEYENDO

Alfredo Adame termina su noviazgo con Magaly Chávez: "Por caprichuda" | VIDEO

Sabrina Sabrok vuelve a someterse a una cirugía ¡ya tiene más de 50!

¡Supera a Sabrina Sabrok! Ella es Mary Magdalene, la chica de 26 años que es adicta a las cirugías estéticas: FOTOS