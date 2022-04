Magaly Chávez presume cuerpazo con un ajustado vestido rojo, ¿indirecta para Alfredo Adame?

Alfredo Adame dio de qué hablar una vez más, aunque no por una pelea callejera o su habilidad en karate pues el conductor reveló que puso fin a su noviazgo con Magaly Chávez quien habría respondido con una foto en la que presume su envidiable figura con un ajustado vestido rojo.

La influencer y el exconductor de "Hoy" fueron blanco de la polémica al anunciar su repentino compromiso del que dieron todos los detalles, pero todo parece indicar que el amor se fue tan pronto como llegó a la sus vidas ya que se reveló que han terminado su relación en medio de un conflicto.

La exparticipante de "Enamorándonos" no ha dado declaraciones sobre la supuesta ruptura con Alfredo Adame, sin embargo, sus seguidores tomaron como una indirecta su más reciente publicación en Instagram pues en ella posa con un ajustado vestido rojo que pone al descubierto sus curvas.

"Sólo hay un camino hacia la felicidad y es dejar de preocuparse por las cosas que están más allá del poder de nuestra voluntad", es el mensaje con el que Magaly Chávez acompañó la fotografía del elegante vestido que tiene un pronunciado escote que le ganó una lluvia de halagos y piropos.

¿Por qué terminaron?

Aunque Magaly Chávez ha decidido callar sobre el fin de su compromiso con Alfredo Adame, fue él quien reveló todo lo que había pasado en su relación y aseguró que si la también conductora lo convence la podría perdonar.

En un encuentro con los medios el actor la tachó de “caprichosa”, pues la influencer le habría pedido un pay de limón a las 03:00 de la mañana, entre otras peticiones, que le habrían hecho considerar su relación.

"Magaly ya no es mi novia, es una niña muy caprichosa. Como se sabe bonita, muy guapa y con cuerpazo y todo el rollo es muy caprichuda. Ya no es mi novia, estoy muy enojado, es muy caprichuda. Hasta su mamá me habló y me dijo que tengo que entenderla porque desde niña ha sido así”, dijo.

Añadió que se volverán a ver porque tenían planeado un viaje juntos y aseguró que lo convence podría retomar su relación: "Si me pide perdón, me dice que no lo vuelve a hacer y me cuchichea bonito y todo el rollo, veré si la perdono (...) Ya habíamos comprado los boletos para irnos a República Dominicana y entonces por eso voy a ir, a ver qué pasa".

