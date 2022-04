El crossover más inesperado: Sabrina Sabrok y Bella de la Vega se unen para hacer contenido para adultos

Tal parece que las plegarias de Bella de la Vega fueron escuchadas, pues Sabrina Sabrok aceptó su propuesta de trabajar con ella dentro de la industria de entretenimiento para adultos.

Y es que fue la misma viuda de José Ángel García, padre de Gael García Bernal, quien aseguró que se encuentra atravesando una mala racha económica y que al no poder conseguir trabajo tuvo que recurrir a la argentina, quien lleva varios años dedicándose a realizar contenido triple x.

"Necesito trabajar. Necesito mucho trabajar. Estoy pasando una crisis económica bastante difícil que sí me gustaría que Dios ya me quitaría de mi camino. Porque todo son rachas y me encantaría y le pido a Dios que esta racha ya pase y que me mande un trabajo", mencionó.

Durante una entrevista para Venga la Alegría la modelo dejó ver que va en serio, pues hasta se fue a comprar ropa para realizar su casting, incluso juguetes "para divertirse". Sin embargo, la lencería que compre poco le durará en el cuerpo, pues Sabrina le pidió que se quitara todas las prendas, algo que ella aseguró que hará, aunque con un poco de pudor.

"No tengo pena, soy una persona que no siente pena fácilmente. Creo que es algo bonito", declaró no sin antes mencionar que ella cobra "de seis ceros para adelante".

¿Cuál fue la respuesta de Sabrina?

Sabrina, quien al enterarse que Belinda atravesó por problemas económicos le ofreció trabajo para resolverlo, no dudó ni un segundo en echarle la mano a Bella de la Vega, pues siempre anda en busca de nuevas formas de reinventarse para ofrecer un contenido exclusivo e interesante.

"Pues le voy a decir que sí, la verdad, porque todo lo que venga así, innovador, mejor", mencionó para la prensa rosa. No obstante también salió a relucir que la edad de la actriz no era un impedimento para que pudiera trabajar con ella, pues lo importante es que "sea atrevida y quiera generar contenido para ella".

