3 películas clásicas para ver en Semana Santa en Star Plus, Amazon y HBO Max

Como cada año, se celebra Semana Santa, fechas en las que muchas familias se apegan a lo que dicta su religión, mientras que otras aprovechan para salir a la playa o simplemente se quedan en casa y disfrutan de lo que pueden. Lo que nunca puede faltar en estos días son tres películas clásicas, que más allá de su contenido religioso, son entretenidas y ya forman parte de una tradición.

En esta ocasión seleccionamos tres plataforma streaming en las que podrán encontrar al menos una de las películas, así que habrá para todos y para disfrutar en familia.

Los 10 mandamientos (The Ten Commandments)

Esta película es quizá una de las más importantes de todos los tiempos, además de que en la época en la que se hizo fue demasiado ambiciosa y revolucionara, ya que en 1956 empleó efectos especiales nunca antes visto, pero la importancia de la historia recayó sencillamente en el trabajo de los actores.

Su producción tuvo un costo de 13 millones de dólares, pero en el tiempo que estuvo en taquilla llegó a recaudar más de 122 millones de dólares, porque lo fue considerada todo un éxito.

El trabajo de todo el equipo fue tan importante, lo que la hizo acreedora a siete nominaciones a los Premios Oscar, aunque sólo ganó en una de las categorías: Mejores Efectos Especiales.

La primera vez que se transmitió en televisión fue el 18 de febrero de 1973, a través de la cadena ABC en Estados Unidos, desde ese entonces se ha proyectado de manera ininterrumpida cada año hasta la actualidad, salvo algunas excepciones en las que variaron los días.

A pesar de que tiene una duración de 220 minutos, lo que es igual a tres horas con 40 minutos, se podría considerar una de las películas más vistas en la historia.

Así que si las viste en tu infancia o si sencillamente te gusta verla para mantener la costumbre, te comentamos que la puedes ver en Amazon Prime Video, cuya versión se encuentra remasterizada.

Ben-Hur

Se estrenó en 1959 y estuvo protagonizada por Charlton Heston y en su momento fue considerado un filme que rompió récords, ya que desde su producción se destinaron 15.1 millones de dólares, presupuesto que nunca antes se había destinado para la realización de otra película.

Para su filmación se empleó a más de 200 artistas y obreros, quienes construyeron los decorados más grandes jamás empleados en una película, con cientos de frisos y estatuas. Además, de que un ejército de costureras laboraron para crear la vestimenta, por lo que se puede considerar que cada actor utilizó una artesanía.

Cada dólar empleado para la realización de esta película lo valió, porque llegó a recaudar más de 146 millones de dólares y fue la primera en toda la historia en conseguir 12 nominaciones a los Premios Oscar, pero también impuso un récord en ser la primera en ganar 11 estatuillas en las categorías de: Mejor película, Mejor director, Mejor actor, Mejor actor de reparto, Mejor diseño de producción, Mejor fotografía, Mejor diseño de vestuario, Mejores efectos visuales, Mejor montaje, Mejor banda sonora y Mejor sonido.

Anteriormente, en televisión abierta se transmitían Ben-Hur y Los 10 mandamientos, pero desde hace algunos años eso ha cambiado, pero si quieres hacer tu maratón con esta multipremiada película, te comentamos que lo puedes hacer, ya que está disponible en la plataforma de HBO Max.

La pasión de Cristo (The Passion of the Christ)

Una de las películas más polémicas de principios del siglo XXI, cuando se estrenó esta película se intentó boicotear, porque consideraban que se mostraba una cara diferente de Cristo.

Quizá la mala publicidad logró conseguir que esta película que contó con un presupuesto de 30 millones de dólares lograra recaudar más de 600 millones de dólares durante el tiempo que se exhibió en cines.

Algunos de los críticos acusaron al director Mel Gibson de haber creado una película llena de antisemitismo y extrema violencia, esto porque a lo largo del filme Cristo es sometido a serie golpes, ataques y castigos que en ese momento afectaron a los espectadores.

Fue candidata a tres premios Óscar: Mejor maquillaje, Mejor banda sonora y Mejor fotografía. Ganó 22 premios cinematográficos y fue nominada a otros 13.

Algo que se destaca de la película es que Gibson logró que todos los actores hablarán en arameo, que se cree era la lengua que hablaba Jesús de Nazaret.

Si no has tenido oportunidad de verla o si te volviste fanático en su momento, actualmente la puedes ver en la plataforma de Star Plus.

