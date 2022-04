BTS: J-Hope dedica amorosas palabras a Lady Gaga; así lo conquistó la cantante

J-Hope enloqueció al ARMY de BTS al publicar unas fotos junto a Lady Gaga, sin embargo, esto no fue lo que se llevó la atención de los fans de ambos, pues el rapero le dedicó unas amorosas palabras como pocas veces lo ha hecho con algún artista, demostrando así la admiración que siente por la también actriz.

Stefani Joanne Angelina Germanotta, nombre real de la intérprete, es una de las cantantes más importantes que hay en la actualidad, pues con temas como 'Just Dance', 'Born This Way', 'Million Reasons' y 'Rain on Me', por mencionar algunos, se ha colocado en las listas de los charts internacionales. Asimismo, ha hecho una carrera como actriz con 'A Star Is Born' y 'House of Gucci'; y como activista luchando contra el acoso escolar y por los derechos de la comunidad LGBT, entre muchos otros.

J-Hope se reúne con Lady Gaga Foto: IG @uarmyhope

En tanto, BTS ha hecho historia al romper varios récords Guinness y ser el primer grupo de k-pop en ser nominado a los Premios Grammy, por mencionar algunos de sus logros en su corta historia. J-Hope ha sido pieza importante en todo este proceso, pues es uno de los compositores de la mayoría de los temas de Bangtan.

J-Hope le dedica emotivas palabras a Lady Gaga

Este jueves, Hobi asistió al concierto "Lady Gaga Enigma + Jazz & Piano", donde tuvo acceso a backstage y se encontró con la intérprete de 'Bad Romance'. Ambos se tomaron algunas fotos, las cuales subió en su cuenta de Instagram el bailarín de BTS, quien acompañó las imágenes con una dedicatoria que conmovió al ARMY.

"Hoy fue un día realmente glorioso. Cuando se trata de un espectáculo, ¡no hay nadie como Lady Gaga! Fue un día especial para mí, ya que tenía muchas ganas de ver su actuación", se puede leer en la descripción de Hoseok .

Lady Gaga en Lady Gaga Enigma + Jazz & Piano" Foto: IG @uarmyhope

"Hoy, en el escenario ella estuvo increíble, pero fuera del escenario fue tan profesional y hay mucho que aprender de ella, y cada comentario de ella para mi, se quedara conmigo toda la vida. @/ladygaga Mi reina por siempre!!! Por favor sigue haciendo tu música increíble. Gracias a ti, hoy descubrí la belleza del jazz!!! Te animo como fan!!! Love U!!", colocó.

Lady Gaga se ha mostrado muy interesada en BTS y en el k-pop, pues en la última entrega de los Premios Grammy se le vio hablando con V. Asimismo, en su último disco 'Chromatica' incluyó una canción junto a BLACKPINK llamada 'Sugar Candy'. Ante estos antecedentes, el ARMY espera que la protagonista de 'House of Gucci' haga una colaboración con Bangtan.

