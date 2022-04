Toñita pone en evidencia a uno de sus compañeros de La Academia ¿de quién se trata? | VIDEO

La morena de fuego oriunda de Tantoyuca, Veracruz, Antonia Salazar, mejor conocida como “Toñita” tiene como sello particular un carisma muy especial para "tirar carrilla" a sus ex compañeros de La Academia, sin que ninguno de ellos se moleste, salvo Miriam, con quien no se puede ver ni en pintura.

En esta ocasión la cantante veracruzana, puso al descubierto un hecho bochornoso que le pasó a uno de los cantantes más carismáticos de aquella primera generación, quien estuvo entre los cinco primeros lugares del reality de Tv Azteca y que en aquel entonces estaba conducido por Alan Tacher.

Nos referimos a Miguel Ángel Rodríguez Chapital, cantante muy destacado y quien después se fue apagando por problemas de conducta y actitud, lo que plcp a poco le fue cerrando puertas en los distintos medios y foros en los que se presentaba, hasta que de buenas a primeras dejó de brillar.

El cantante pasó por un momento por demás bochornoso que la propia "Toña" narró frente al "Capi" Pérez, Fran Evia y Fer Gay, en su espacio radiofónico en Exa FM, "La caminera".

Resulta que el poblano acudió junto con sus compañeros a un centro comercial de la ciudad de México como parte de su vida diaria, en aquel momento cuenta Toñita, ya tenían mayor éxito con el programa y les estaba yendo muy bien en dinero, por lo que ni tardo ni perezoso, se enamoró de un automóvil que estaba en exhibición.

Se fue con auto y regresó sin nada

El amor por el auto lo llevó a generar polémica porque exigió a la agencia que quería comprarlo inmediatamente, y exigió que fuera ese auto, el que estaba en exhibición el que quería.

La veracruzana cuenta que aunque sus compañeros le hicieron ver que era muy pronto y que mejor esperará, a Miguel Ángel le valió y a billetazos adquirió ese automóvil.

Cuál fue su sorpresa, que en cuanto salió del centro comercial con su flamante auto, chocó y no hubo manera de recuperarlo, ya que el golpe fue tan fuerte que fue pérdida total.

Desde luego que Toñita lo cuenta y ahora da risa, pero suponemos que para el cantante poblano, no fue una anécdota de la que se sienta orgulloso contar.

Al final, el accidente no pasó a mayores y los concursantes volvieron a sus labores artísticas, desgraciadamente y tal como mencionamos, para Toñita aún hay oportunidades en su carrera, mientras que para Miguel Ángel, las puertas permanecen cerradas y está a la espera de una nueva oportunidad.

