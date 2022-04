¿Cristian Castro fingió todo lo de la fiesta de su hija? Esto se sabe

Hace algunos días se reveló que el cantante Cristian Castro habría organizado una fiesta de cumpleaños a su hija Rafaella en Uruguay, país donde vive el también llamado “Gallito Feliz”, sin embargo, la pequeña no asistió por lo que el intérprete de “Azúl” se quedó con todo lo del festejo.

Ante esta situación, Verónica Castro madre de Cristian y abuela de Rafaella compartió en redes sociales que estaba muy triste por lo ocurrido y deseaba que pronto se reunieran padre e hija para celebrar, sin embargo, de acuerdo con una famosa publicación semanal esto podría ser falso.

Foto: TW @vrocastroficial

Este martes se publicó en la revista TVNotas que Cristian Castro pudo haber fingido todo y que Verónica Castro lo encubrió, pues de acuerdo con la fuente de la revista antes mencionada el hijo de “El loco Valdez” habría inventado todo para no quedar como un mal padre.

?? “Hablé con Vero y le pregunté si a ella la había invitado para que estuviera con su nieta y me dijo que no; eso se me hizo muy extraño porque Vero ha convivido mucho con su nieta. Además, es muy ilógico decir que le organizó toda una fiesta en Uruguay siendo que la niña vive en Colombia con su mamá, allá tiene su vida y sus amiguitos, mientras que en Uruguay solo vive él y si Vero no iría, entonces, ¿quiénes eran sus invitados?”, dijo una amiga de Verónica Castro para Tv Notas.