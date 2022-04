¡Triste cumpleaños! Verónica Castro "balconea" a Paola Erazo por no asistir a fiesta que Cristian Castro le preparó a su hija

Triste cumpleaños pasó la tercera hija del cantante Cristian Castro, Rafaela, quien recientemente este 3 de abril celebró su octavo cumpleaños, pero no fue un día feliz como esperaba, pues el festejo de la pequeña terminó por ventilar las diferencias que existen entre el cantante y su expareja Paola Erazo.

La encargada de dar a conocer estas animadversiones en la pareja fue la madre del artista, Verónica Castro, quien a través de su cuenta de Twitter, la famosa presentadora reveló que la madre de su nieta dejó plantado a su hija con todo y fiesta para la niña.

“Cris le preparó su festejo, pero no llegó ?? espero se puedan encontrar en algún momento. ??????”, escribió la artista junto a un anunció en donde se informaba que a la misma hora la niña estaría en una convivencia.

Cabe mencionar que una hora antes, la intérprete empleó su cuenta de Instagram para externar su tristeza por no poder estar junto a su nieta menor, debido a que Rafaela se encuentra en Colombia y la artista en México.

“Felicidades @rafaelacastroficial ya creció ya voló ????????????????”, expresó la artista al lado de un video donde abuela y nieta comparten distintos momentos juntas.

Hasta el momento Cristian Castro no se ha pronunciado sobre el tema, que por ahora causa gran sorpresa, pues desde el nacimiento de la niña, tanto el intérprete de “Lloran las rosas” como su ex había demostrado no tener ninguna diferencia.

SSB

SIGUE LEYENDO

El día que María Félix habló de Verónica Castro en TV internacional; esto dijo sobre ella

Verónica Castro y Lorenzo Córdova, ¿juntos? La verdad detrás de la FOTO que se volvió viral

Verónica Castro reaparece en redes sociales con la FOTO que muestra cómo se debe envejecer sin perder la belleza