Tu cara me suena: estos son TODOS los nuevos famosos que van a imitar

La noche de este 10 de abril se transmitió la tercera emisión del nuevo reality show de Televisa-Univisión “Tu cara me suena”, en donde 8 personalidades deben imitar a la perfección a otros famosos, en esta gala la ganadora de la noche fue Helen Ochoa quien imitó a Alejandra Guzmán.

A diferencia de la semana pasada, en esta ocasión, Sherlyn no gustó a los jueces pues esta vez tuvo que imitar a “Becky G”, pero su actuación no fue la mejor, otra que tampoco logró conquistar al jurado fue Ninel Conde quien en esta semana tuvo que personificar a Selena y su actuación no fue la mejor que ha tenido a lo largo del programa.

Ninel Conde fue quien obtuvo la menor calificación; pese que Yahir no obtuvo buenas críticas pues su imitación a Laura León no fue totalmente limpia, sin embargo, obtuvo un 10 por parte de Edén Muñoz quien reconoció el gran esfuerzo que hizo al caminar con tacones pero sobre todo resaltó que el ex académico se divirtió mucho en el escenario.

Sorprendentemente quien tampoco gustó a los jueces fue Kika Edgar quien en esta ocasión interpretó a Paulina Rubio, al contrario de la actriz quienes dejaron con la boca abierta al jurado fueron Michael Stuart quien interpretó al icónico Outkast, Manny Cruz a Prince Royce y Christian Daniel a Rubén Blades.

¿A quién van a imitar el próximo domingo?

Al finalizar la gala de este domingo 10 de abril y conocer que Helen Ochoa fue la gran ganadora de esta emisión los ocho concursantes se formaron en orden y apretaron el botón que les daría a conocer a la personalidad que deberán imitar el próximo domingo.

Así que a continuación la lista de los nuevos retos que deberán enfrentar los ocho famosos de “Tu cara me suena”:

Sherlyn- Xuxa

Helen Ochoa- Joan Sebastian

Ninel Conde- Ana Barbara

Yahir- Gerardo “Rico suave”

Christian Daniel- Justin Bieber

Manny cruz- Mario Domm

Kika Edgar- Raphael

Michael Stuart - Samo

