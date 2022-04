The winner takes all: la TRISTE historia detrás de la melodía de Abba que nunca cantaron EN VIVO

El miedo ha sido la constante en la vida de Agnetha Fältskog, vocalista de Abba, ya sea por medio del pánico escénico que tuvo durante años, a los medios de comunicación a los que no suele dar entrevistas e incluso a que se conozca su privacidad.

Sin embargo, la artista siempre ha sabido cómo enfrentarse a las pruebas más difíciles que le ha dado la vida, muestra de ello fue el rechazo que sintió por interpretar una de las canciones más famosas de la agrupación: "The winner takes all".

Esta pieza fue en su inicio una letanía y un recuerdo de que las decisiones que había tomado en el pasado no habían sido las indicadas, pero al final fue parte vital de su carrera y de su crecimiento para mujer.

El grupo tuvo en una decepción amorosa uno de sus más grandes éxitos

Pudo tener otro nombre

La historia se centra en el matrimonio que tuvo la intérprete con su colega en el grupo Björn Ulvaeus, con quien se casó a finales de los años 60. Ambos se conocieron en un festival musical desarrollado en Gotemburgo y durante unos 10 años vivieron una historia llena de romance, fama y fortuna.

Sin embargo, a finales de la siguiente década comenzaron a darse rumores de una presunta infidelidad por parte de él. Pese a que negó esta situación en varias ocasiones, esto llevó a que la pareja se divorciara en 1979.

El adulterio por parte del músico resultó cierto, ya que se casó con la publirrelacionista Lena Kallersjö a solo seis meses de que separó su vida de su exesposa.

El golpe anímico fue para los dos. Como catarsis de lo que sentía, Björn comenzó a escribir la letra de una canción que hablaba sobre una fuerte ruptura amorosa y las consecuencias que esto tenía en su vida.

Pese a que estaba completamente ebrio cuando tomó la pluma y el papel, se encontró con una pieza que no solamente le sirvió para desahogarse, sino que reconoció en ella de inmediato la calidad y honestidad que le había brindado.

"The story of my life" (la historia de mi vida) fue el primer título que el compositor tuvo pensado para esta pieza que tenía la intención de cantar por sí mismo; sin embargo, pensó en que su exmujer tendría más oportunidad de convertirla en un éxito.

Ella se negó a cantarla

Al final, la canción fue nombrada como "The Winner Takes All", una canción que no solamente exhibía lo que había ocurrido con la pareja, sino que ponía a uno de los dos como el que se había llevado todo al finalizar la relación.

Justo al momento de escucharla, Agnetha lloró y se negó a interpretar la melodía, pero pudo convencerla al hacer ver que la historia en realidad no se trataba sobre ellos.

De acuerdo con el compositor, solamente pensó en una pareja que se había separado y aunque pareciera que estaba inspirado en ambos, no había una relación directa con su relación.

Al final, ella aceptó ser la voz líder en este proyecto y con los años le fue tomando el gusto a la melodía, al punto que durante años ha declarado que es su canción favorita de todo el repertorio de Abba.

Esta pieza fue presentada al público el 21 de julio de 1980, poco más de un mes después de que se grabara en el estudio. Desde entonces se convirtió en un éxito al punto de que se han hecho decenas de versiones de esta, incluyendo una en español por parte de Pimpinela.

El grupo jamás la presentó en vivo, quizá debido a que renunció a las giras justo el 11 de diciembre de 1982, fecha de su última presentación, la intérprete terminó por tener una relación con un psiquiatra y después con el detective que investigó el secuestro de sus hijos. Al final se casó con el empresario Tomas Sonnenfeld en 1990, pero se separó de él en 1993.

Años después, Agnetha Fältskog interpretó la melodía en diversos conciertos en los que hizo un repaso por su repertorio musical.

