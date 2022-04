Pa'l Norte 2022: Bandas y horarios por escenario hoy viernes 1 de abril

Este viernes 1 de abril arranca el festival Pa'l Norte 2022, uno de los más esperados del año, pues junta artistas nacionales e internacionales de la talla de Maroon 5, Los Fabulosos Cadillacs y The Strokes, quienes son los más esperados de la noche. Por eso aquí te decimos los horarios por escenario y todos los detalles que se vivirán en el primer día.

En los últimos años 'Tecate Pa'l Norte' se ha convertido en uno de los eventos de música más importantes del país, muestra de ello es que en las primeras fases, los boletos se fueron agotando. Como todos los años, las bandas y artistas, así como los fanáticos, se reunirán en Parque Fundidora, en Monterrey, Nuevo León, el cual promete albergar un show espectacular.

El festival tendrá dos fechas, 1 y 2 de abril, y juntará a artistas de varios géneros como el pop, rock, alternativo, rap, hip hop, urbano, surf y hasta banda, haciendo un total de 140 cantantes y grupos, que harán vibrar nueve diferentes escenarios, por lo que aquí te presentamos los horarios para que no te pierdas de tu banda favorita.

Pa'l Norte 2022: ¿Qué bandas y artista estarán el 1 de abril?

Maroon 5, Los Fabulosos Cadillacs, The Libertines, Andrés Calamaro, C. Tangana, Caligaris, Khea, Los no tan tristes, Natanael Cano, Nicki Nicole, Papa Roach, Sech, Siddhartha, Tainy, 100 Gecs, Adriel Favela, Álvaro Díaz, Aron, Beret, Blessd, Camilo Séptimo, Chanel Tres, Croced Colours, Drama, Elderbrook, Ford, Kevin Kaarl, Los Cadetes de Linares, Los Pericos, Lousiahh, Los Relampaguitos, Mariana Bo, Molchat Doma, Nicola Cruz, Night Tales, Porter, Rock En Tu Idioma, Serbia, Show Tha Product, Taburete, Tokischa, Tropical Panamá, Vetusta Morla, Alesha, Alonso Rivero B2B Nico Borgio, Charlie Rodd, Elefante, Javier Blake, Robot 95, Samantha Barrón, Vanessa Zamora, Sandra Echeverría y Whiplash.

Pa'l Norte 2022: Horarios por escenario

Los Fabulosos Cadillacs – Tecate Light – 23:40 a 00:55 horas.

Maroon 5 – Tecate Light – 21:45 a 23:00 horas.

The Libertines – Tecate Light – 20:00 horas a 20:55 horas.

Natanael Cano – Tecate Original – 23:35 a 00:35 horas.

Sech – Tecate Original – 21:40 a 22:40 horas.

C. Tangana – Tecate Original – 20:00 a 21:05 horas.

Porter – Fusión Telcel – 22:30 a 23:25 horas.

Tecate Pa'l Note horarios para el viernes Foto: @tecatepalnorte

