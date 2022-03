Pal' Norte 2022: Alex Fernández cancela sorpresivamente su presentación por esta razón

El cantante Alex Fernández anunció por medio de sus redes sociales que lamentablemente no se presentará este fin de semana en el Festival Pal' Norte 2022. El hijo de Alejandro Fernández se presentaría por primera vez en un festival que reúne a bandas como Maroon 5, Los Fabulosos Cadillacs y The Strokes, quienes son los más esperados.

El intérprete de 'El Privilegio de Amar' y 'Muchachita' está retomando su carrera musical después de pausarla a causa de la pandemia, así como la enfermedad y posterior muerte de su abuelo Vicente Fernández. Además, el pasado 18 de marzo, el cantante le dio la bienvenida a su hija, Mía, fruto de su relación con su esposa Alexia Hernández.

Alex Fernández cancela su presentación en Pal' Norte 2022

El festival Tecate Pa’l Norte es uno de los más esperados en México y arranca este 1 de abril. El hijo de 'El Potrillo' se iba a presentar el sábado 2 de este mes, sin embargo, en su cuenta de Instagram comunicó que no podía acudir a dicho evento masivo por cuestiones de logística.

"Queridos amigos y seguidores: con pesar les anuncio que, debido a cuestiones de logística que no estuvieron en mis manos ni de los organizadores, tendré que cancelar mi participación de este sábado en el Tecate Pa’l Norte”, informó en su comunicado este 30 de marzo.

“Tenía mucha emoción por verles y cantar juntos mis canciones, me ha pesado mucho que esto no fuera posible, pero estoy seguro que muy pronto podremos hacerlo. Les mando un gran abrazo. ¡Los quiero!”, concluyó su mensaje en el que confirmó que no se subirá al escenario del Parque Fundidora, en Monterrey, Nuevo León.

Inmediatamente, sus seguidores comenzaron a llenarlo de halagos y comentarios de apoyo ante esta situación. No obstante, hubo algunos que comenzaron a pedir que lo sustituyera su papá, Alejandro Fernández, quien tiene mucha popularidad con el público. “Mijo si no puedes tú mándame a tú papi ya sabe la dirección”, “No te preocupes , mándame a tú papi”, son algunos mensajes que se leen en la publicación.

Alex Fernández se iba a presentar este sábado 2 de abril junto a bandas y cantantes como The Strokes, Martin Garrix, Hombres G, Morat, Caribou, Bizarrap, Fobia, Guaynaa, Love of Lesbian, Papa Roach, Simple Plan, Dorian, Inspector, Kenia Os, La Gusana Ciega, y hasta con la miembro de la dinastía Aguilar: Majo Aguilar, entre otros.

