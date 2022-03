Las venas musicales de Alex Fernández: "Mi abuelo fue mi gran maestro"

El cantante Alex Fernández es heredero de una voz maravillosa. Es nieto de uno de los exponentes de la música ranchera, Vicente Fernández. En entrevista para El Heraldo de México, el artista platicó de su incursión musical, de los consejos que le dejó su abuelo y sobre su más reciente producción “Muchachita”.

“El amor por la música la traigo en la sangre. Desde los ocho años empecé a tocar el piano, mi familia se ha dedicado al ambiente artístico, los padres de mi madre son cantantes, inclusive de jóvenes en algunas ocasiones iban a lugares a cantar con mi abuelo, Vicente Fernández”.

Del mismo modo nos contó que siempre le gustó cantar, pero jamás se imaginó hacerlo arriba de un escenario, porque es tímido. Cuando cumplió 21 años su abuelo lo escuchó cantar y le dijo que lo iba a apoyar.

El intérprete de la canción “Muchachita” comentó que su padre Alejandro Fernández a veces lo subía al escenario a cantar o a tocar el piano. A los 24 años se lanzó como cantante de forma profesional: “Recuerdo que estaba muy nervioso. El cantar frente a miles de personas representa mucha responsabilidad, porque es seguir con el legado de mi abuelo y de mi padre, quienes le tienen un amor profundo a la música mexicana y a su público”, dijo Fernández.

“Muchachita” es el nuevo sencillo del cantante. Es una producción de Edén Muñoz, en donde se fusiona el mariachi y el toque norteño. “Es una canción fresca, divertida y coqueta, es lo que quería hacer desde hace tiempo. Es un proyecto planeado con mucha estrategia y trabajo”, expresó Alex. También contó que el video se grabó en la playa de Sayulita, un Pueblo Mágico en Riviera Nayarit: “Me encantó hacer el video en la playa, se sintió buena vibra, las tomas fueron frescas, naturales e improvisadas. Siempre he dicho que es mi hábitat natural, en algún momento me gustaría vivir en un lugar de mar”.

Uno de los propósitos del famoso es revolucionar y refrescar la música mexicana. Comentó que nunca va a dejar el mariachi ni el traje de charro, al cual le tiene un gran respeto. “El confeccionar un traje de charro requiere de muchas horas de trabajo, ya que

lleva muchos detalles y se debe hacer a la medida, desde la tela, el sombrero, los zapatos y el moño, es todo un arte diseñarlo. En esta canción de `Muchachita´ no lo porto, porque es otro concepto”, afirmó.

“Al adoptar un nuevo estilo musical, me dio miedo que a mi abuelo no le gustara, ya que era muy tradicional. Pero gracias a Dios alcanzó a escuchar el disco y me dijo que estaba muy padre”, puntualizó.