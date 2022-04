"No puedes grabar mi amor"; ¿Danna Paola le hace la competencia a Lupillo Rivera con desplantes a la prensa? | VIDEO

Al parecer, Danna Paola siguió el ejemplo de Lupillo Rivera, quien hace unos días, protagonizó una polémica en la cual se negó a responder preguntas a los reporteros para luego burlarse de ellos.

En esta ocasión, fue la intérprete de 'Calla tú' quien dio de qué hablar al negarse a responder a los cuestionamientos de la prensa de espectáculos que aparentemente esperó su llegada por cerca de cinco horas.

A pesar de que no fue grosera, Danna Paola aseguró que no respondería a preguntas de su vida personal, esto a raíz de que algunos periodistas le preguntaran acerca de la pérdida que recientemente ella misma dio a conocer a través de redes sociales.

Pues fue el pasado 8 de marzo cuando la también actriz informó sobre el sensible fallecimiento de su abuelita, una mujer que significa y significó mucho en su vida y que lamentablemente, murió víctima del COVID-19.

Su dolor fue tal que incluso tuvo que cancelar su participación en el concierto de Moderatto, banda con la cual protagonizó un cover en tributo a RBD, grupo originalmente conformado por Dulce, Anahí, Christian Chávez, Alfonso Herrera, Maite Perroni y Christopher Uckermann.

"Nada mi amor, es mi familia, privacidad y muy tranquila, muchas gracias, perdón, pero no puedes grabar... Es que ¿qué crees? Porque...", se escucha decir a Danna Paola quien no da más explicaciones a los reporteros sobre cuál es el motivo por el que no la podía grabar.