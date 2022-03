Danna Paola, ¿idéntica a Ariana Grande? 5 FOTOS demuestran que cada día le copia más el look

Uno de los rostros actuales más importantes de la industria musical es la mexicana Danna Paola, quien a sus 26 años se ha coronado como la princesa del pop latino y la próxima diva a superar gracias a una fuerte comunidad de fanáticos que la han apoyado no sólo como cantante, sino que vienen con ella desde su faceta como actriz.

Con esa popularidad mundial, la intérprete de "Mala Fama" no sólo ha sido objeto de merecidos aplausos y reconocimientos por su esfuerzo en el mundo del entretenimiento, pues cada vez es más frecuente que esté en la mira por su belleza inigualable y natural. Y es que en cada evento importante o en sus looks más casuales ha demostrado ser la reina de la moda y una de las mujeres más hermosas; sin embargo, hay quienes destacan que le está robando el look a Ariana Grande.

Aunque la idea suena poco probable porque ambas cantantes son hermosas y cada una con su propio estilo, hay fotos que demuestran esta teoría, sobre todo después del último año en el que Danna Paola mostró un radical cambo de look que va desde el tono de su cabello hasta un rostro más fino, justo como el de Ariana Grande, por lo que las especulaciones se han hecho cada vez más fuertes.

Incluso en una de las últimas fotos que la actriz de "Élite compartió en su cuenta de Instagram el parecido es sorprendente, pues además del peinado recogido con fleco de lado como el que la intérprete de "Thank U, Next" ha lucido, sorprende una sonrisa y una gesticulación muy parecida a la de la cantante estadunidense.

Danna Paola sorprende con radical cambio de look; así lucen sus ojos ahora

Por supuesto no es la única foto en la que resalta un parecido entre las estrellas pop, ya que en 2020 Danna compartió una foto desde la cama en la que con una mirada perdida en el horizonte y con un peinado de dos colitas dejó a todos sus fans boquiabiertos.

Además, también sorprendió ver a la también modelo con unos tacones de plataforma, un calzado que por años colocó a Ariana Grande en la mira por subir a los escenarios con plataformas enormes que no le suponían ningún problema para bailar. Claro que más allá de la forma de vestir, ver a la famosa de perfil confirmó que es idéntica a la intérprete de "7 rings".

Entre los rasgos que más sobresalen de ambas cantantes y por las que se les ha comparado físicamente sobresale un rostro sumamente delgado y definido, así como una nariz pequeña y alargada. Por otro lado, en su mirada destacan unos párpados ligeramente rasgados que se cierran casi por completo al sonreír, además de unas pestañas largas y tupidas.

Y es que en varias fotos esos pequeños detalles en la mirada, que también son provocados por el maquillaje, han sorprendido a todos porque las hace parecer gemelas.

Mientras que en los peinados es innegable una influencia que viene del mundo de la belleza, ya que muchas celebridades y modelos han lucido melenas largas y con un lacio perfecto, así como las colas altas de cabello que Ariana Grande impuso como tendencia y que este 2022 regresaron más fuertes que nunca.

Sin embargo, esta no es la primera vez que la intérprete de "Amor ordinario" ha apostado por tendencias como estas, ya que aún con su melena corta, lució coletas de cabello altas a las que les agregó su toque personal con mechones anchos de cabello para enmarcar el rostro.

Esta no es la primera vez que surge esta idea de que Danna es idéntica a la cantante estadunidense, pues en diciembre pasado que sorprendió con un radical cambio de look al despedirse de una melena rubia, usuarios de redes sociales comenzaron a señalar un parecido con Ariana Grande.

Aunque las opiniones están divididas entre los que afirman el parecido, muchos de los fans de la actriz de "Atrévete a soñar" argumentan que no hay parecido entre las dos famosas y piden no compararlas.

