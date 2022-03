Gaby Ramírez se hace radical cambio de look al estilo Danna Paola, pero supera su belleza

Gaby Ramírez, conductora de Venga la Alegría, impresionó a sus seguidores con el radical cambio de look que presumió en sus redes sociales, pues dejó la cabellera rubia para unirse al estilo de Danna Paola, luciendo un pelo obscuro en el que superó la belleza de la cantante de 'Mala Fama'.

La conductora del matutino de Tv Azteca en el formato de fin de semana se ha convertido en una de las favoritas de la emisión, pues a pesar de no estar junto a Kristal Silva y Cynthia Rodríguez, se ha ganado al público, gracias a su carisma, belleza y a su buen gusto por la moda, ya que en la emisión y en plataformas presume las piezas en tendencia.

Gaby Ramírez enamora con sus looks Foto: IG @gabrirmz

Gaby Ramírez cambia de look

La originaria de Monterrey, Nuevo León, se ha caracterizado por llevar un cabello rubio platinado en un corte bob, el cual será tendencia todo este año, no obstante, la presentadora de televisión decidió probar un nuevo estilo totalmente diferente al que ha llevado durante los últimos años, pues presumió un tono obscuro que la hizo parecer otra persona.

"Si soy amaaaaaa. De cuantos años me veo?", colocó Gaby Ramírez en su publicación de Instagram en donde subió una foto en la que se le ve usando una peluca negra larga, la cual tiene un fleco de cortina que le ayuda a remarcar más su rostro. A pesar de que no se puede apreciar el look completo, se alcanza a observar que lleva prendas de piel, así como unas botas altas de color rojo que hacen el contraste perfecto con su ropa.

"Te verias genial con pelo largo otra vez!!!", "Que hermosa", "Que bonita", son algunos de los cometarios que dejaron sus seguidores, pero el mensaje que destacó entre todos fue el de su novio, Markin López, actor conocido por su personaje 'Roco' en la serie de 'Vecinos', y de quien está muy enamorada.

Gaby Ramírez presume cabello largo IG @gabrirmz

Gaby lleva algunos años en la industria del entretenimiento, pues fue parte del grupo infantil 'Las Muñequitas de Elizabeth' y después comenzó su carrera como presentadora al conducir programas de televisión en Multimedios, como 'Acábatelo', los Premios Fama y 'El chismorreo'. Posteriormente, se unió al talento de Tv Azteca y se ganó un lugar en VLA cuando participó en el reality 'Quiero cantar'.

SIGUE LEYENDO:

Gaby Ramírez de VLA explota la red con atrevido baile frente al espejo | VIDEO

Gaby Ramírez: Con outfit blanco y sensual recibió la primavera la conductora de VLA