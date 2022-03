No tiene trabajo y casi nadie lo contrata: Gustavo Adolfo Infante explota contra Lupillo Rivera | VIDEO

Luego de que Lupillo Rivera desatara polémica en redes sociales por haberse burlado de algunos reporteros que trataron de entrevistarlo en el aeropuerto de la Ciudad de México, el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, no dudó en lanzarse contra el cantante.

Pues aseguró de manera irónica que será un duro golpe para el periodismo el no poder obtener entrevistas de él considerando lo activa que se ha mantenido su carrera en los últimos años.

Esto en atención a que durante su encuentro con los medios, Lupillo Rivera se negó a responder todos los cuestionamientos asegurando que eso lo respondería en su canal de YouTube, al tiempo en el que grababa a los reporteros con su celular y se burlaba de su labor.

En respuesta a la actitud del cantante, Gustavo Adolfo Infante aseguró que Lupillo Rivera ya no es lo que era, pues ahora "es un cuate que no vende boletos, que no vende discos, que la gente no lo va a ver, que no les interesa y de lo único que puede hablar es de chismes".

A esto agregó que si lo que le molesta es que se le cuestione acerca de Belinda cuando está presente su actual pareja, otra cosa sería si tuviera más temas de los cuales hablar, ya que en los últimos años no ha hecho ninguna otra cosa importante.

"Quieres que no te preguntemos de Belinda, pues es lo único sobresaliente que has hecho en los últimos 10 años ¡lo único enserio! Por favor ¿cómo se llama su actual disco? Ahora que estuvo en el Madison Square Garden ¿cómo le fue? ¿ahora que estuvo en el Foro Sol?", cuestionó con sarcasmo Gustavo Adolfo Infante.

El periodista de espectáculos también señaló que hoy en día Lupillo Rivera no tiene trabajo cantando y "casi nadie lo contrata", por lo cual es natural que busque otras maneras de monetizar, como por ejemplo, abriendo su sonado canal de YouTube.

Y en el programa 'De Primera Mano', Gustavo Adolfo Infante volvió a referir al tema haciendo referencia a la falta de preparación académica de Lupillo Rivera:

"Ya nada más que acabe su secu, su preparatoria, luego que entre a una universidad a estudiar periodismo y ya después ya nos puede dar clases de periodismo. O sea, si yo no te enseño a trabajar a ti, a cantar a ti, pues no vengas a intentar enseñarnos periodismo a nosotros", expuso tajante Gustavo Adolfo Infante.

