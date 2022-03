Pedro Sola le hace el feo a Pablo Perroni y revela lo que no le gusta de su cuerpo

Pedrito Sola es uno de los conductores más polémicos pues no teme decir lo que piensa, algo que que dejó ver con los halagos y piropos con los que llenó al actor Pablo Perroni en sus redes sociales donde ha presumido su impactante físico con fotografías en las que posa sin ropa.

El conductor de "Ventaneando" fue sorprendido dejando mensajes en las sensuales imágenes donde el actor se muestra al natural, por lo que los internautas no dudaron en llamarlo "coqueto" y asegurar que podría existir más que una buena amistad entre ellos.

Pedro Sola negó que existiera una relación con el hermano de Maite Perroni y, durante la emisión de este martes 8 de marzo en el programa de espectáculos, señaló que se llevó una desagradable sorpresa al ver una de las partes del cuerpo del actor que no le gustó.

El conductor detalló que en una de sus fotografías acercó la imagen a la parte de los pies de Pablo Perroni y no le gustó lo que vio, añadió que esta parte del cuerpo es algo importante para él pues le gusta.

Piropos de Pedro Sola a Pablo Perroni

El conductor de 74 años fue sorprendido lanzando coquetos mensajes al actor, quien también ha recibido fuertes críticas por mostrar su físico completamente desnudo o con poca ropa en redes sociales, algo que, aseguró, no le molesta pues está dispuesto a bloquear los comentarios negativos.

Aunque no los de Pedrito Sola, pues causó gran comisión entre sus fans luego de que notaron los piropos que dejaba para el actor. “Las pechugas peludas wow”, “Invita”, “Eres guapo, amigo” y “Pa’ qué te pones tramito”, son algunos de ellos.

Al respecto, el actor aseguró que no le molesta y dijo no tener problema con que tanto hombres como mujeres llenen de halagos su físico. Perroni se declaró bisexual en 2019, luego de su separación con Mariana Garza dejando claro que el motivo no fue una infidelidad.

Por otra parte, Pedrito Sola ha mencionado en más de una ocasión lo feliz que está con su pareja que es 30 años menor que él. El conductor detalló en entrevista para Quién que lo conoció a través de internet en 2002 y luego de un tiempo viajando para verse, pues vivía en Tabasco, su novio decidió mudarse con él a la Ciudad de México.

