"Llueve todo el tiempo": Pedrito Sola critica The Batman y las redes no lo perdonan

Pedro Sola volvió a convertirse en tendencia por sus comentarios sobre la última película del caballero de la noche y protagonizada por Robert Pattinson y Zoë Kravitz, el comentarista de Ventaneando se notó que no le gustó la cinta pero al final recomendó a la gente que fuera para que se forjara su propio criterio.

El comentarista de espectáculos, puso en un tuit que fue a ver la película dirigida por Matt Reeves y que ha sido un éxito en la taquilla este fin de semana de su estreno.

En su comentario, Sola indicó que la película le pareció oscura y que por momento no supo que era lo que estaba sucediendo, además señaló que todo el tiempo estaba lloviendo y además criticó el tono de voz de Batman.

Fui a ver Batman, no me gustó mucho, es tan oscura la película que hay momentos en que no se sabe que pasa, es tan lenta y tan larga, tres horas, que a ratos me dormí. Llueve todo el tiempo y Batman susurra los diálogos. Veanla, tal vez les guste.