Tunden a Pedrito Sola por comentario sobre la "triste realidad del país"

El conductor de Ventaneando, Pedro Sola se ha distinguido por siempre decir lo que siente, ya sea en el programa o desde sus redes sociales, razón por la cual ha sido blanco de críticas, ya que en ocasiones los internautas no toman bien las opiniones que emite Sola.

Como en una ocasión que crítico a Diego Boneta por su actuación en la serie biográfica de Luis Miguel: "si Luis Miguel es tan odioso como Diego Boneta se merece todo lo que le ha pasado en la vida”, agregó.

A lo que los internautas juzgaron fuertemente y algunos le recordaron que "al que a hierro mata a hierro muere", pues el comentario fue muy fuerte al ser una crítica dirigida a Boneta y a Luis Miguel.

Y de nuevo, Pedrito volvió a publicar un tuit de este tipo, pero esta vez sobre México y como en esa ocasión, le llovieron las críticas por tener un punto de vista tan radical: "Nací en 1947, tengo 75 años cumplidos y jamás, jamás recuerdo haber percibido que nuestro país está sumido en el caos. Yo ya voy de salida pero y los que apenas van entrando? Triste realidad y tal parece que sin solución" sentenció.

Fue así que los usuarios le recordaron algunos eventos sucedidos durante los 75 años de vida del conductor, tales como las críticas económicas, el saqueo de Fobaproa o el fraude de 2006.

Mientras que otros internautas escribieron anécdotas que comprueban que el país no está en un caos como lo detalló Sola, sino por el contrario, que actualmente hay más oportunidades, como lo externó el usuario @francisco1fdz: "Mi mamá es de tu edad, es maestra jubilada y en sus palabras: 'es la primera vez que me llamaron del gobierno para darme algo y no solo pedirme mi voto', cuando la contactaron primero para su pensión y después sus vacunas; eres un ridículo."

Las críticas fueron duras y estuvieron acompañadas de recuerdos, como una imagen de cuando los conductores de Ventaneando en ese entonces, Pati Chapoy, Jimena Pérez, Daniel Bisogno, Pedro Sola y Mónica Castañeda visitaron los Pinos en compañía de Angélica Rivera.

Otros usuarios le cuestionaron a Sola dónde vivía durante el gobierno de Felipe Calderón, comentario que abrió el debate entre los mismo internautas pues hubo quienes apoyaron y defendieron al actual presidente, Andrés Manuel López Obrador y otros al exmandatario Felipe Calderón Hinojosa.

