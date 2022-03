Residente explica los motivos de su 'pelea' con J Balvin; "gente que depende de un Grammy para hacer una girita"

Quienes no han podido dejar sus diferencias atrás es René Pérez, Residente y J Balvin, incluso se intensificaron luego de que se hiciera viral el lanzamiento del sencillo donde el puertorriqueño arremete contra el cantante del género urbano.

Sin embargo, tras la polémica que esto generó, el exintegrante de Calle 13 ofreció una entrevista a Jorge Pabón “Molusco” para comentar sobre las razones que lo llevaron a escribir y publicar ese tema musical.

“Gente que murió haciendo arte y de momento viene un %$#& a decirte ‘papi, eso no importa, lo que importa es el negocio, y ya’, obviamente lo estoy haciendo por eso, y el resultó ser el ejemplo modelo para decirle a los chamaquitos ‘esto no es lo más importante, pero me importa la gente que se mete en los Grammys’ […] gente que depende de un Grammy para hacer una girita, entonces este %&$* es millonario ya, y que tiene todo este espacio y se mete acá a intentar boicotearlo, y a boicotear una premiación que para colmo ese año se la dedican a Rubén Blades, gente que escribe, que tiene una obra literaria, entonces yo ya estaba hasta aquí y empiezo a ver la reacción, la cantidad de artistas, yo digo ‘¡diablos!, este tipo no se debe preocupar por mí, se debe preocupar por todos los que me están mandando mensajes directos que son artistas’”, explicó.