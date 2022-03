Residente vs J Balvin: Canelo Álvarez intentó frenar la pelea, pero fue rechazado

La polémica pelea entre J Balvin y Residente se intensificó esta semana cuando el puertorriqueño sacó su nueva canción, misma donde le tiró con todo al colombiano. En el tema que lanzó junto con BZRP Music Sessions, el exintegrante de Calle 13 lo tachó de racista e inclusive lo llamó el “Logan Paul del reggaetón”.

La canción que presentó esta semana René tiene una duración cercana a 9 minutos, divida en tres capítulos, siendo el último de ellos donde se dedicó a atacar a J Balvin. Entre las críticas que lanzó confirmó que es racista, que tiene a mucha gente componiendo canciones para él y muchas otras cosas más para poner en duda su valía como exponente del regional mexicano.

Ahora, en entrevista para Molusco TV, Residente reveló que llegó el mismo Canelo Álvarez para hablar sobre el conflicto con su amigo colombiano y así poder llegar a un fin sin la necesidad de que saliera el tema donde le dedicó un par de minutos. Se tiene que recordar que J Balvin y Canelo son amigos, por lo que el boxeador quería evitar una pelea entre su pana y uno de los exponentes más grandes del género urbano.

La llamada de Canelo

En la entrevista dejó claro que después de lanzar el primer video, donde lo criticó por el boicot a los Grammy, recibió cientos de llamadas y mensajes. Dentro de estas llamadas recibió la de Saúl, quien quería fungir como intermediario para detener una situación que poco a poco comenzaba a tomar tintes de mucha tensión.

“Yo no quería tomar el teléfono. Hasta me llamó Canelo Álvarez, yo soy fanático del boxeo e iba a ir a entrenar con él al día siguiente. Me dice ‘habla con él que está triste por esto, tú sabes que soy amigo de él’. En mi mente yo estaba ‘este cabrón se nota que no es fanático del boxeo’, Balvin, yo estaba encabronado que este tipo llama a Caneo por esta estupidez para distraerlo en medio de la pelea con Plant. Yo estaba este cabrón lo llamó en medio de la pelea”, dijo en la entrevista.

Después de hablar con él, Residente borró el video donde hablaba del colombiano, esto de acuerdo con lo acordado. Pero se dice que cuando lo eliminó de su cuenta, Balvin aprovechó para subir una foto contra él, donde además sacó un beneficio económico. Gracias a esto fue que respondió con le video de esta semana.

