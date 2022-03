Residente rompe el silencio y revela por qué 'destrozó' con rimas a J Balvin | VIDEO

El mundo del género urbano se estremeció este jueves 3 de marzo con la publicación del video de la sesión de Residente con Bizarrap. El material con duración de 8 minutos está dividida en tres actos e incluye un capítulo en el que René explota contra J Balvin, y 'tira barras' ofensivas y directas contra el cantante colombiano.

El video titulado RESIDENTE || BZRP Music Sessions #49, es la tendencia número 1 en YouTube y hasta el momento lleva casi 26 millones de reproducciones en la plataforma. El contenido multimedia prácticamente ha sido reproducido a una velocidad de un millón de reproducciones por hora desde su publicación.

La canción de Residente contra J Balvin ya es un fenómeno viral en internet. Miles de reacciones al video corren en las plataformas de TikTok y Twitter. Además de la oleada de memes generada por los usuarios tras el impresionante despliegue de talento de 'Residente' para las rimas y la burla hacia J Balvin, a quien prácticamente 'asesinó' a punta de letras.

El conflicto entre Residente y J Balvin no es nuevo. Todo comenzó en 2021, cuando el cantante de género urbano de origen colombiano criticó a los Grammy Latinos en una historia de Instagram, y llamó a un boicot por parte de sus colegas artistas. La publicación encendió la furia de Residente, que subió un video criticando la conducta 'soberbia e irrespetuosa' de J Balvin; además, comparó su música con un carrito de hot dogs y aseguró que nunca sería un artista con 'estrellas Michelin'.

J Balvin le respondió a Residente asegurando que respetaba su opinión, sin embargo, aprovechó la ofensa para lanzar merch con ilustraciones de hot-dogs, aludiendo al comentario de Residente. A partir de aquí, la pelea ya estaba cantada.

Pasaron los meses y parecía que el conflicto entre los cantantes del género urbano se había calmado; sin embargo, Residente adelantó en los primeros días de marzo que la gente de relaciones públicas de Jose le estaban llamando para tratar de frenar la publicación de una canción en la que hablaba mal de J Balvin.

Residente rompe el silencio y revela por qué 'asesinó' con rimas a J Balvin

Durante una transmisión en vivo en su Instagram, René afirmó que:

"Hay gente que utiliza la palabra arte como un medio de venta, sin tener una capacidad para hacer arte. Lo utilizan para generar ingresos sin tener ninguna capacidad. No tengo nada en contra literal de J Balvin, pero me preocupa su postura específica de negocio por encima del arte".

Residente afirma que no le interesa ser más famoso que nadie, además, aseguró que no hay ninguna estrategia de marketing detrás de la publicación de la canción, y reveló que estaba planeado que el material saliera desde diciembre de 2021. Según el relato de René Pérez, J Balvin se ha burlado constantemente de él, además de que tiene una actitud de superioridad respecto a otros colegas del género urbano que no son tan conocidos.

En el género urbano hay tiradera de toda la vida. Este hombre se ha estado burlando toda la vida. Cuando me conoció se burló de mi en una fiesta de Spotify. Pero no dije nada, me quedé callado.

El exlíder de Calle 13 confesó que no está esperando una respuesta de J Balvin, pues no quiere que se le eche 'más gasolina' al conflicto y reveló que Jose se enteró de la 'tiradera' justo cuando su madre fue hospitalizada debido al Covid-19. Y entonces, 'para tapar el sol con un dedo' Jose empezó a subir contenido sobre su mamá en el hospital 'para evitar' las burlas por la 'tiradera' de Residente.

