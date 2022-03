¿Por qué Residente no quiere a J. Balvin y le "tira" con canciones?, ¿cómo empezó la pelea?

En las últimas horas las tendencias en redes sociales no han dejado de hablar del pleito que tiene el rapero Residente con el reguetonero J. Balvin, y es que el nacido en Puerto Rico publicó una canción de 8 minutos en la que destrozó al intérprete de "La Canción", pero lo que mucha gente se pregunta es ¿por qué?, de donde viene el pleito entre ambos cantantes, pues bien aquí lo vamos a resolver.

En el video que está disponible a través de YouTube se puede comprobar que René Pérez le dice, entre otras cosas, racista, machista y mencionó que no es un artista de verdad, pues en sus producciones tiene que utilizar a un montón de personas para sus composiciones y lo hace con ayuda del auto tune.

De inmediato las reacciones comenzaron a darse en redes sociales y la gente, en su mayoría, coincide con las palabras de Residente, pues el colombiano se ha encargado de meterse en polémicas, como la vez que se burló de su compatriota Shakira en una entrevista que hizo por al lado de Maluma y Will i am de Black Eyed Peas, en donde el intérprete de "Chantaje" tuvo que defender a la barranquillera.

¿Cómo empezó el pleito entre Residente y J. Balvin?

Todo comenzó en la edición de 2021 de los Latin Grammys cuando J Balvin llamó a sus seguidores y colegas a boicotear la entrega de premios, en esa ocasión Residente salió a mencionar que ese día se le iba a hacer un homenaje a Rubén Blades y lo nombrarían personaje del año, y que "si los Grammy no nos valoran, ¿entonces por qué yo tengo 31 Grammy? ¿Yo no soy urbano, yo no rapeo? ¿de qué género estamos hablando?" mencionó.

Dijo a Balvin que por qué no hizo el mismo llamado en 2020 cuando estuvo nominado a 13 premios y ese fue el momento en el qu comparó su música con "un carrito de hot dog, que a mucha gente le puede gustar o a casi todo el mundo. Pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin".

Balvin respondió diciendo que respetaba las opiniones del boricua y más adelante apareció en redes sociales en al lado de un carrito de hot dogs.

Residente dijo que tras sus primeras declaraciones J Balvin lo llamó llorando y le dejó mensajes de whatsapp para pedirle que lo borrara, lo tildó de falso, pues ante la gente sólo concreto a decirle "respeto tu opinión".

“Aunque tengo que admitir de corazón que tienes un solo talento, tienes el talento de no tener talento y hacerle creer a la gente que lo tienes”, dijo Residente.

Mencionó además que el papá del colombiano lo llamó y habían quedado en ya no tirarse más, sin embargo, éste no cumplió su palabra.

Todo parecía en calma hasta que Residente denunció que un reggaetonero intentaba censurar a través de una demanda la sesión que publicó este jueves junto a el argentino Bizarrap y eso fue justo lo que tiene a todo el mundo hablando de sus palabras afiladas y directas a Balvin, siendo el número uno en las tendencias de la música.

En sus redes sociaes J Balvin respondió una serie de videos en los que se hace alusión al tema con Residente. Dice "yo tengo un argentino que todos los días me enseña, que todos los días se pone más bueno. Esto se puso bueno”, recordando de BZRP es argentino.

Después subió clips con un filtro en el que se reproduce varias veces y está tomando mate, también sale con Timón y Pumba, con una indirecta para "tomarse la vida relajada"

