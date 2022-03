Por falta de pago, Lorenzo Méndez abandona concierto de último momento

Lorenzo Méndez vivió un fuerte disgusto la noche de este sábado luego de que abandonó su presentación en la ciudad de Anaheim en California, Estados Unidos, pues acusó que el empresario que lo contrató no quiso pagarle tanto a él como a sus músicos el monto de dinero que habían acordado por sus servicios.

A través de una de sus historias en Instagram, el ex esposo de Chiquis Rivera aseveró sentir vergüenza y estar enojado al abandonar su presentación, ya que dijo, estaba entusiasmado y ansioso de poder cantar en Anaheim.

En un clip publicado en las redes sociales, acusaron al cantante de haber estado pasado de copas y que presuntamente golpeó al empresario que no quiso pagar lo acordado para que llevara a cabo el concierto.

En el corto video se ve a parte del equipo de Lorenzo que se acercan a una puerta en backstage donde alguien entrar y lo logra, dejando a una persona que no se logra diferenciar de quién se trata, quien fue retirado del lugar.

Asimismo, se ve cuando Lorenzo Méndez está con reporteros de los medios de comunicación y de pronto se sale de control la organización y comienzan los forcejeos ante el intento de que el cantante sea evacuado del recinto.

“Y pues nada, unas personas que la verdad yo estaba confiando yo hice de mi parte y hasta más para promover el evento , al final nomás porque no se le dio la chin**** gana no quisieron pagarnos lo que es ”, afirmó Lorenzo Méndez.

El cantante de Por curarte las heridas se sintió en deuda con sus seguidores que habían ido a verlo cantar, pero aseveró que fue una situación que se salió de sus manos. Además señaló que a pesar de que quiso atender a los medios de comunicación presentes, también se “puso feo” el ambiente y ya no pudo responder los cuestionamientos.

“Me pone en una posición de la gente que me vino a ver mi presentación y me pone en una pasión también como artistas, no sé cómo explicarlo, estuvieron medios yo quise atender a los medios, también se puso feo eso, no sé gente la verdad. Estoy triste”.