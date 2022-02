"Dejen de estar viviendo de su mamá": Mhoni Vidente estalla contra hijos de Jenni Rivera tras publicación de Instagram

Tras un reciente post que fue compartido este martes en la cuenta oficial de Instagram de Jenni Rivera, Mhoni Vidente salió al paso de las especulaciones que se comenzaron a generar entre los internautas, en donde se aseguraba que la "Diva de la Banda" estaba viva aún, y fue tajante al afirmar que la cantante ya está muerta y que próximamente se cumplirán 10 años de su deceso.

Además, la famosa pitonisa aprovechó para enviar un mensaje a los hijos de Jenni, a quienes sugirió que ya dejen descansar a su mamá y se pongan a trabajar. "Está la especulación total con la familia Rivera otra vez. Acaban de sacar un post en el Instagram de Jenni Rivera y que están diciendo que a lo mejor está viva y que regresó; señores ya son diez años", refirió la astróloga.

Y fue contundente al recomendar a toda la familia de Jenni Rivera que dejen de estar viviendo a costa de la fallecida cantante: "Dejen de estar viviendo de su mamá, de su hermana, de su hija. Ya por favor, si con las regalías no ganan, pues dejen descansar a la pobre mujer", destacó.

¿Cuál fue el objetivo del post en el Instagram de Jenni Rivera?

Por si quedaba alguna duda entre los fans de Jenni Rivera respecto a la muerte de la cantante, Mhoni Vidente les recordó lo que pasó aquel 9 de diciembre de 2012:

"Ella ya se murió, a ella ya la mataron en el avión, en Monterrey, en el 2012. Yo dije (en aquella ocasión en 'Sabadazo'); 'yo veo a dos personas famosas y las van a matar. Y a Alejandra Guzmán que se quedó dormida y no va. Si no, se hubieran matado las dos", destacó.

La astróloga dio a conocer los motivos por los cuales la familia pudo haber compartido el reciente post desde la cuenta de Instagram de la cantante: "Ya déjenla descansar; creo que van a sacar un remix de todas las canciones de Jenni, en su momento, y tratar de exprimir. Pónganse a trabajar hijos, pónganse a hacer otra cosa, que ya son los hijos los que están manejando (la marca de Jenni Rivera)".

Y recordó el libro recién publicado por Chiquis Rivera, el cual Mhoni volvió a criticar: "Pero también hagan ustedes algo, ya ven Chiquis, no canta, no actúa, no modela, no nada, pero ya sacó un libro".

