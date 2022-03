No las quiero cerca de mí: Carlos Cuevas arremete contra su sobrina y su hermana Aída Cuevas

El cantante de boleros y baladista, Carlos Cuevas, reaccionó de forma muy tajante cuando fue cuestionado sobre si estuvo al tanto de la salud de su sobrina, la también cantante Valeria Cuevas, quien en días pasados sufrió un fuerte accidente automovilístico que la dejó con heridas leves pero al parecer no le interesó en lo mínimo.

Valeria es hija de Aida Cuevas, hermana del cantante sin embargo, es sabido que ambos no se llevan desde hace algunos años luego de una fuerte discusión que derivó en el enojo de Carlos y el distanciamiento, por esa razón el cantante le ha pedido en reiteradas ocasiones a su hermana, una disculpa pública.

Aida por su parte se ha negado a satisfacer la demanda de su hermano, agravando el caso que de primera vista no parecería ser una situación que no tiene solución, sin embargo, el altercado ha llegado a los tribunales y ninguno de los dos está dispuesto a ceder.

De acuerdo con el propio Carlos, dicha disputa fue resultado de un altercado durante una reunión que tuvieron en Cuernavaca, Morelos, en aquella ocasión Aida al parecer habría insultado a su sobrina, la hija de Carlos, lo que derivó en el enojo del cantante y ahora no quiere saber absolutamente nada de ella o de su familia.

En este contexto, el cantante fue entrevistado para el programa "De primera mano" con Gustavo Adolfo Infante y ahí expresó su falta de interés por saber sobre la salud de su sobrina y negar estar al tanto de ella o de la familia de su hermana.

“No supe, no sé ni cómo está y ni me interesa, que lástima que le haya pasado pero ya con esa familia todo se echó a perder por culpa de mi hermana desgraciadamente, pero yo no lo necesito gracias a Dios, hacer las paces con ella ni con ninguno de su familia gracias a Dios”, señaló molesto el cantante.