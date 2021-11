Aída Cuevas recibe en los Premio de la Radio un HOMENAJE por 46 años de trayectoria “Qué viva la reina" | VIDEO

Una de las sorpresas de la noche en Premios de la Radio fue el reconocimiento a una grande de la música ranchera, se trata de Aida Cuevas quien festeja 46 años de carrera artística.

Fue Blanca Martínez “La Chicuela” fue la encargada de presentar el galardón que homenajea al trabajo de Aida Cuevas por sobresalir en un rubro ocupado mayormente por hombres.

La intérprete cantó para los presentes “El pastor”, una pieza emblemática de la música ranchera y que ha formado parte de varias listas en sus 49 discos de estudio.

“En estos 46 años he luchado contra corriente, ha sido difícil el género que he tomado pero le gradezco a dios que me haya puesto aquí para seguir cantando el género”, dijo al recibir el galardón que se le entregó su nieto Rodrigo y quien grito para todos “vida la reina Aida Cuevas”.

Algunas de las canciones famosas en la voz de Aida Cuevas son; “Te vas a quedar con las ganas”, “Quizás mañana”, “Viva México”, “Dos arbolitos” y “Ahora que te vas”, por mencionar algunos.

Aida Cuevas

La famosa también forma parte de los integrantes de MasterChef Celebrity, ha demostrado que su sazón es muy bueno y conquistó con varios de sus platillos el paladar de la chef Betty, el chef Herrera y el Chef José Ramón Castillo.

Además es una de las celebridades que se contagió de Covid-19 durante las grabaciones de la emisión, pero la producción nunca mencionó que tenía la enfermedad, solo mencionaron que se había ausentado por problemas de salud.

