¿Por qué Belinda abandonó las redes sociales? La cantante estaría sufriendo depresión

Belinda es una cantante joven, llena de talento y espíritu aventurero, mismo que recientemente la hizo tomar la decisión de volver a su país, España, lugar en el que residirá por un tiempo.

A raíz de que la noticia fuera dada a conocer, mucho se ha especulado en torno a su salida de México, detonando rumores en torno a su controversial rompimiento con Christian Nodal, representante del regional mexicano con el que la también actriz se iba a casar.

Por ende, hay quienes afirman que la intérprete de 'Luz sin gravedad' pretende estar lo más lejos posible de su exprometido, e incluso aseguran que Beli está padeciendo depresión, lo cual la hizo alejarse de redes sociales.

Al respecto, Belinda habló en una entrevista con MegaStar FM, asegurando que ella lleva dos meses sin redes sociales, tiempo que es superior a la fecha en la que se anunció de manera oficial su ruptura con Nodal.

No obstante, aseguró que esta decisión sí tiene que ver mucho con su salud mental, aunque dicha determinación también le ha permitido disfrutar más el tiempo que comparte con sus seres queridos.

"Me las quité por un tiempo por salud mental, porque no me gusta estar todo el día en el teléfono cuando estoy comiendo con amigas o cuando estoy en una reunión. Antes tenía la tendencia de siempre estar viendo (las redes sociales), es como una cosa que ya haces por inercia. Estás en Instagram y no sabes ni qué buscar, ni que ver, ni que nada", aseguró Belinda.