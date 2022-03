Morbius: Escorpión Dorado enseña a Jared Leto a bailar pasito duranguense | VIDEO

El Escorpión Dorado entrevistó a Adria Arjona y Jared Leto, quienes se encuentran promocionando "Morbius", la nueva película de Marvel. Sin embargo, uno de los momentos más llamativos fue cuando el "Dios del Internet" le enseñó a bailar pasito duranguense al protagonista.

Así es, Jared Leto, actor, director, productor y líder de la banda 30 Seconds to Mars, bailó al ritmo del pasito duranguense y lo hizo muy bien. Y como no, si en la entrevista indicó que es un buen bailarín y que le gusta la salsa.

La entrevista a Jared Leto y Adria Arjona se dio por separado; sin embargo, en el montaje del video compartido en la cuenta de Youtube del Escorpión Dorado se van intercalando las preguntas con los actores.

Casi al final del video se dio el divertido momento. El Escorpión Dorado le preguntó a Jared Leto si tenía el poder de bailar y el actor respondió afirmativamente y que su especialidad era la salsa. Acto seguido, el "Dios del Internet" le preguntó si se sabía el famoso pasito duranguense.

-¿Te sabes el pasito duranguense?, señaló El Escorpión. -¿Claro, quién no?, respondió Leto. -Yo soy el mejor maestro en México del pasito duranguense, siguió El Escorpión y después le enseñó los cuatro pasos básicos para bailar este popular ritmo regional mexicano: 1. Quiero hacer pipí. 2. No me importa. 3. Corto el pasto. 4. Me vuelvo loco. Y todo al mismo tiempo.

El divertido momento quedó captado en video y en las imágenes se puede observar lo bien que se lo pasaron los dos al realizar la coreografía. No te lo pierdas a continuación.

Jared Leto afirma que se tatuaría a Belinda

Una vez más, Belinda se convirtió en tema de conversación después de que El Escorpión Dorado le preguntara a Jared Leto si se tatuaría el nombre de Belinda.

Las declaraciones del protagonista de "Morbius" tuvieron una importante repercusión entre los amantes de la farándula pues muchos se sorprendieron con la manera en la que habló sobre la intérprete de "Amor a primera vista" y "Bella traición".

El "Dios del Internet" le dijo que una de las "características" de los rockstars en nuestro país es tener tatuajes, por lo que le preguntó si se haría uno de Belinda.

Ante ello, el actor de cine aseguró que sí estaba dispuesto a tatuarse Belinda en cualquier parte del cuerpo pues la consideró una gran artista que brilla en la música y en la actuación. "Es una cantante muy talentosa y que además es actriz. Sí claro, ella es genial", sentenció el actor.

SEGUIR LEYENDO:

Jared Leto vivió en la calle para prepara su actuación en una de las mejores películas de la historia