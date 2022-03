Jared Leto vivió en la calle para prepara su actuación en una de las mejores películas de la historia

El actor Jared Leto está de moda porque el próximo 30 de marzo se estrena en México su más reciente filme: Morbius, pero antes de gozar de esta gran popularidad en el cine, el también músico entregó una de sus mejores interpretaciones de todos los tiempos y que lo catapultó al estrellato.

En el año 2000 llegó a los cines Requiem por un sueño (Requiem for a Dream), filme dirigido por Darren Aronofsky y protagonizado por Jared Leto, Jennifer Connelly, Marlon Wayans y Ellen Burstyn, ésta última recibió su nominación al Oscar por su maravillosa interpretación.

Una de las anécdotas que trascendieron sobre esta película fue que el propio Jared Leto se preparó arduamente durante meses para meterse en el papel de Harry Goldfarb, un joven adicto a la heroína y que hacía todo lo necesario para conseguir su droga, aunque eso implicara robarle a su madre Sara Goldfarb, quien estaba a cargo de Ellen Burstyn.

Para este rol, Leto confesó que tuvo que vivir durante varias semanas en las calles, en donde comía y dormía, y hasta aprendió a inyectarse las drogas observando a los vagabundos con los que convivía, aunque en su caso para pasar desapercibido únicamente se aplicaba agua en vez de heroína.

"Me inyectaba agua para no incomodar a los demás drogadictos. Cada noche era una aventura. Alguien se picaba de manera equivocada y acababa con la mano infectada, o alguien decía: '¿Recuerdas aquella chica con la que estuvimos la otra noche?, ¡pues está muerta!'. Me robaron una noche, pero yo sólo intentaba integrarme en el grupo", relató el actor, quien ahora se ha sumado al Universo Cinematográfico de Marvel.